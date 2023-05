Volley serie B2, la Lasersoft Riccione chiude la stagione al terzo posto con 60 punti

Una chiusura di campionato con i fiocchi per la Lasersoft Riccione: la squadra di Piraccini regola Castenaso 3-1 e chiude sul podio a quota sessanta punti, al terzo posto finale, un campionato da incorniciare. A Bologna arriva il nono successo consecutivo di questa seconda parte di stagione a coronamento di un meraviglioso cammino portato a compimento dalla Lasersoft, matricola di questo campionato, con un ruolino di marcia finale caratterizzato da 21 vittorie su 26 incontri disputati. Appuntamento al prossimo anno e buona estate a tutti, per la Lasersoft Riccione ora un pò di meritato riposo per poi iniziare a guardare e pensare al futuro.

La partita

Un primo set dove Moltrasio e compagne coronano un lungo inseguimento recuperando anche cinque punti di svantaggio. Una volta raggiunte le avversarie a quota (20-20) Tallevi mette il turbo ed il 4-1 consegna tre opportunità di 1-0 alle biancoblu: tutte tre vengono annullate e la contesa si prolunga pericolosamente ma la Lasersoft mantiene i nervi saldi e s'impone (29-27).

Nel secondo set reazione d'orgoglio locale che vince (25-21) e pareggia i conti, con le biancoblu costrette sempre a rincorrere. Terza frazione dove l'equilibrio dura fino al 4 pari poi Ricci azzecca la serie vincente dai nove metri ed è protagonista del definitivo allungo riccionese. Di nuovo avanti (25-14) e punto garantito. Ma giustamente non ci si accontenta, a questo punto la Lasersoft prova a puntare il bottino pieno: grazie al contributo collettivo il 3-1 (25-19) è realtà.

Tabellino

Ribani Castenaso Bologna vs Lasersoft Riccione 1-3 (27-29/25-21/14-25/19-25)

Riccione: Moltrasio 5, Tallevi 28, Godenzoni 12, Ricci 11, Gugnali 17, Astolfi 3, Agostini, Jelenkovich L1, Stefanini L2, Paolassini, Chistè. 1°All.: Piraccini 2°All.: Musumeci.

Castenaso: Coco 3, Chiapatti 13, Zuleta 13, Grasso 14, Tripoli 10, Coronelli 3, Colle 1, Vitali L1. 1°All.: Gaiani 2°All.: Pillastrini.