Dal volley al beach tennis, 2 mila partecipanti alle finali nazionali dei tornei Aics

Anche quest’anno è il territorio romagnolo a ospitare Verde Azzurro, la manifestazione nazionale organizzata da Aics Associazione italiana Cultura Sport, uno dei principali Enti di promozione sportiva del Paese con oltre un milione di associati e 10 mila circoli in tutto il Paese, e giunta alla 32esima edizione. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre, sono in programma le finali dei Campionati Nazionali Aics in diverse discipline, che porteranno sul territorio circa 2 mila partecipanti tra atleti, staff tecnici e accompagnatori, provenienti da tutta Italia.

Il programma vede lo svolgimento di centinaia di gare: in particolare, saranno diverse palestre di Riccione ad accogliere i Campionati Aics di Pallavolo nelle categorie Under 14, Under 16 e Under 18 femminili, Under 19 maschile, Open maschile, femminile e misto. A Cesenatico presso lo stabilimento balneare “Villa Celeste” si svolgeranno invece le finali nazionali di Beach Tennis (categorie Maschile e Femminile). Infine, Cesena, e nello specifico la Palestra Crossfit “Legione Savio”, ospiterà il Campionato nazionale di Powerlifting, con competizioni di sollevamento pesi (Squat e Bench press) in diverse categorie. Tutte le gare saranno aperte al pubblico.

Si sono intanto conclusi i Campionati di Beach Volley, ospitati alla Marconi Beach Arena di Cesenatico, che dopo oltre 150 sfide 2 contro 2, hanno confermato l’alto livello degli atleti di casa: nel torneo maschile, podio tutto cesenate col successo di Matteo Bellomo e Gianluca Casadei, che hanno avuto la meglio sulle coppie formate da Federico Bertani e Alberto Bacchi (secondi) e da Mattia Massaro e Luca Sacchetti (terzi). Nel torneo femminile, a trionfare è stata la cattolichina Giada Godenzoni, in coppia con Valeria Tallevi, davanti al duo forlivese formato da Elena Toni e Roberta Ravaioli; terzo posto per la faentina Lucia Guardigli e la forlivese Valentina Macchi. Infine, nel torneo Misto la finale ha visto prevalere la cesenaticense Micaela Raggio Delgado e il forlivese Enrico Olivucci sulla coppia formata dalla cervese Federica Polletta e dal ravennate Lorenzo Grottoli.

Come sempre a Verde Azzurro, le competizioni sportive si affiancano a momenti dimostrativi e formativi: è il caso del Karate, con percorsi di allenamento che metteranno insieme ragazzi normodotati e con disabilità, motorie o psichiche. Previsto anche un convegno sul rapporto tra sport e salute promosso da Aned – Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto, in collaborazione con Aics e dal titolo “Trapianti e sport: l’attività sportiva come farmaco. Dialisi: attività fisica o no?”; nell’occasione, in programma sabato 9 settembre alle ore 18 a Cervia, i componenti della Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati Aned racconteranno anche della loro recente partecipazione ai World Transplant Games.

“La nostra Associazione – afferma Bruno Molea, presidente Nazionale Aics – si riconferma centrale nell’organizzazione di eventi multisportivi, di cui Verde Azzurro rappresenta un felice esempio. Riuscire ogni anno a portare migliaia di persone di varie età e da tutta Italia a condividere un momento di sport praticato è per noi motivo di grande orgoglio. Ovviamente questo non sarebbe possibile senza una macchina organizzativa rodata e un forte radicamento di Aics su tutto il territorio nazionale”.

Verde Azzurro rientra nel calendario Aics degli eventi sportivi #BeActive, dedicati alla Settimana europea dello sport, ed è organizzato dalla Direzione Nazionale AiCS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale Aics Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali coinvolti. La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del sostegno delle Istituzioni locali. Partner dell’iniziativa sono Allianz e Tir Group.