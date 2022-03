Weekend di fuoco per il Tennis Club Viserba impegnato su due fronti

E’ stato un weekend di fuoco per il Tennis Club Viserba impegnato in particolare su due fronti, la final four del trofeo “Città di Nonantola” femminile, il torneo regionale a squadre riservato alle giocatrici con classifica massima 3.5, e la seconda giornata del campionato di serie C femminile.

Nel trofeo “Nonantola” femminile la squadra viserbese è stata assoluta protagonista, grazie al successo in semifinale sulle modenesi dell’Aneser Novi per 2-0 (Matilde Morri-Serena Cavallerini 6-3, 3-6, 10-6, Elena Di Filippo-Monia Salami 6-3, 3-6, 10-3). Ancora una volta la grande compattezza di squadra del team viserbese ha fatto la differenza. Domenica in finale contro il Nettuno Tennis Club Bologna è arrivata una sconfitta per 2-0 che nulla toglie allo splendido cammino del team viserbese composto da Elena Di Filippo, Matilde Morri, Sara Zaccaria ed Anastasia Bernardi. Questi i parziali della finale: Erika Ferretti-Matilde Morri 6-0, 6-0, Martina Cavicchi-Sara Zaccaria 6-2, 6-3.

La squadra femminile impegnata in serie C era reduce dalla bella vittoria per 3-1 in trasferta sui campi del Ct Cacciari. Domenica a Viserba si è presentato il Tennis Villa Carpena di Forlì, squadra tosta, che però il Tc Viserba ha domato con un secco 4-0, grazie alle vittorie nei singolari di Marta Lombardini, Greta Vagnini e Chiara Giorgetti. Questi i parziali: Marta Lombardini-Asia Bravaccini 6-4, 6-3, Greta Vagnini-Caterina Pantoli 6-0, 6-1, Chiara Giorgetti-Clara Sansoni 4-6, 7-5, 3-0 e ritiro, Lombardini-Maggi b. Bravaccini-Picchetti 5-7, 6-3, 10-5.

Si torna in campo domenica prossima, ancora in casa (dalle 9), nel match contro la squadra B del Tennis Club Faenza che schiera le giovani Sandy Mamini, Virginia Lodi, Sofia Regina, Alice Battistuli e Matilde Greco.