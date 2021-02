Ancora il covid sul Rimini, 4 positivi: quarantena di 14 giorni per i contatti stretti

Il covid-19 stoppa nuovamente il cammino in campionato del Rimini. E' stata infatti rinviata a data da destinarsi la partita contro il Lentigione, in programma domenica alle 14:30. La decisione si è resa necessaria a causa della riscontrata positività al coronavirus di 4 tesserati (un giocatore e tre componenti dello staff). L'Ausl Romagna ha disposto l’isolamento domiciliare per i 4 positivi e la quarantena (durerà 14 giorni) per tutti i calciatori della squadra considerati contatti stretti.