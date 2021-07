Andrea Molari nuovo attaccante dello Young Santarcangelo

Classe 1989, approda a Santarcangelo dopo una carriera giocata stabilmente in categorie superiori: per ben 9 stagioni ha militato nel Sant'Ermete con cui ha disputato 3 volte il campionato di Promozione, 3 stagioni all'Athletic Falco tra Terza e Seconda categoria, 1 stagione a Morciano in Prima categoria

Dopo quello di Mister Giacomo Mugellesi è il momento di un altro grande annuncio, la presentazione del primo acquisto per la stagione 2021-2022: è con piacere quindi che accogliamo Andrea Molari nella famiglia Young. Andrea, attaccante classe 1989, approda a Santarcangelo dopo una carriera giocata stabilmente in categorie superiori: per ben 9 stagioni ha militato nel Sant'Ermete con cui ha disputato 3 volte il campionato di Promozione, 3 stagioni all'Athletic Falco tra Terza e Seconda categoria, 1 stagione a Morciano in Prima categoria ed anche un'esperienza nel campionato sanmarinese con il San Giovanni.

"Mi sono avvicinato al mondo Young grazie a molti ragazzi presenti in rosa che conosco. - queste le prime parole di Andrea Molari da giocatore gialloblù - La presenza del DS Luca Scattolari ha influito particolarmente perchè, oltre ad essere un grande amico, è una persona seria e competente nel ruolo che svolge: lui punta tanto su di me ed il suo entusiasmo mi ha convinto a prendere parte al progetto. Spero e voglio far bene in questa nuova avventura piena di stimoli e ambizioni!"

"Sono molto fiero di questo nuovo arrivo. - queste le impressioni proprio del DS Luca Scattolari sul suo primo 'colpo' - Personalmente credo che la firma di Molari sia un segnale importante di quanto lo Young Santarcangelo sia ambizioso, a prescindere dalla categoria. Andrea ha sposato il progetto con grande entusiasmo e voglia di essere protagonista in campo e fuori, trasmettendo ai più giovani la sua grande esperienza."