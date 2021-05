Arcidiacono, Spigarelli, Traversi e Ceschi in semifinale nel “Città di Bellaria”

Federica Arcidiacono (n.1)-Martina Spigarelli e Costanza Traversi-Gloria Ceschi. Sono le semifinali, in programma oggi dalle 17, del trofeo “Città di Bellaria” (4000 euro di montepremi), il torneo nazionale Open femminile che è in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Venustas. Dunque in semifinale arriva la n.1 del seeding, la 2.1 Federica Arcidiacono, portacolori del Centro Sportivo Plebiscito di Padova, che nei quarti ha battuto 2-6, 6-3, 6-4 Valentina Lia (2.3, n.9). Escono di scena le tre romagnole impegnate nei quarti. La 2.2 imolese Camilla Scala, testa di serie n.4, ha ceduto 6-3, 6-2 a Martina Spigarelli (2.2, n.5), la 2.4 riminese Emma Ferrini, che al Ct Venustas gioca in pratica sui campi di casa, è stata sconfitta 6-2, 7-6 (5) dalla marchigiana Costanza Traversi (2.1, n.3), mentre Gloria Ceschi (2.3) è passata grazie al forfait di Alessandra Mazzola (2.1, n.2): la portacolori del Tc Viserba, sotto 5-3 nel 1° set, è stata costretta ad alzare bandiera bianca per un infortunio alla schiena. Dunque rush finale di altissimo livello per il torneo bellariese, semifinali che assomigliano di più ad un torneo Future che ad un Open.