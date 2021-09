Atletica, lo show dei velocisti riminesi: tante medaglie al Campionato nazionale Uisp

Con le immagini indelebili delle medaglie olimpiche dell'Atletica italiana, i ragazzi del Golden Club Rimini, nel weekend del 4-5 settembre si sono messi in luce a Ferrara nel 66° Campionato Nazionale di Atletica Leggera UISP, classificandosi prima formazione romagnola e sesta nel Campionato Tricolore. A livello femminile, il Golden ha sfiorato il podio piazzandosi al quarto posto mentre sesto è arrivato il settore maschile.

I protagonisti sono stati la velocista Giulia Nanni (classe 2004) che si è fregiata del doppio titolo Italiano vincendo i 100 e i 200 metri allieve rispettivamente col tempo di 12” 98 e 27” 71. Francesco Pucci (classe 2005) con un colpo di reni ha trionfato nei 200 metri allievi in 24”21 e terzo nei 100 metri corsi in 11”77.

Nel mezzofondo il cadetto Brayan Schiaratura (2006) conquista due medaglie d’argento con un crono di 2’ 54” 13 nei 1000 metri e di 6’ 09” 22 nei 2000 metri nuovo primato personale. Nelle coetanee, Letizia Masini (2007) si è piazzata 3° nei 2000 metri col tempo di di 7’44”92 e 5° nei 1000 metri in 3’40”73. Negli allievi Alessandro Salvatori (classe 2005) è giunto 3° negli 800 metri in 2’08”34 e 5° nei 1500 metri in 4’27”46. Un’altra medaglia d’argento l’ha portata a Rimini nel lancio del giavellotto la Master Cristina Bonoli. Inoltre è da menzionare negli 800 metri il 6° posto di Saverio Montanari in 2’33”03.