Erba Vita New Rimini domenica chiude contro Itas Mutua Rovigo la prima fase del campionato

Ultima giornata della prima fase. Domenica Erba Vita New Rimini ospita Itas Mutua Rovigo nelle due gare in programma a Riccione alle 11.00 e alle 15.30. Reduce dalla prima doppietta stagionale e dall’aver lasciato dietro in classifica OM Valpanaro Bologna, domenica i ragazzi di Mike Romano affronteranno la seconda forza del girone E. All’andata i riminesi persero 6-1 la prima gara, mentre la seconda fu interrotta per maltempo quando erano in vantaggio 3-0 al quarto inning.

“Vincere bene contro gli Athletics ci ha rinfrancati – il commento del manager Mike Romano e ora con il morale alto ci apprestiamo a chiudere la prima fase, che nel nostro programma serve a rodare la squadra facendo ruotare tutti i ragazzi sul diamante. Il Rovigo è una squadra tosta, ha ottime individualità e sarà un bel banco di prova. Nella seconda fase non troveremo nessuna avversaria di queste prime giornate, si preannuncia un girone molto equilibrato. Comincerà un campionato nuovo e stavolta con una grande posta in palio, la salvezza. Stiamo bene, stiamo crescendo, ho fiducia in questi ragazzi e nella loro determinazione”.