Baseball, Erba Vita New Rimini torna con due sconfitte dalla sfida con la capolista

Erba Vita New Rimini torna con due sconfitte dal diamante della capolista HotSand Macerata. Il risultato rispecchia il pronostico, anche se i riminesi avevano in animo di dare più battaglia dopo la prova incoraggiante di Rovigo. 8-0 e 6-0 i risultati finali, dai quali emerge in questa fase della stagione la difficoltà per i ragazzi riminesi di battere valide e mettere la palla in gioco.

“Mi aspettavo qualcosa in più – il commento del manager Mike Romano – anche se Macerata ha una gran bella squadra. In gara 1 benino per metà partita, poi ci siamo disuniti un po’ e il punteggio ha preso una dimensione eccessiva. Gara 2 ha visto il monte intoccabile per i nostri battitori. 23 strike out sono tanti, dentro ci sono i loro meriti e la nostra serata difficile. Sul 2 a 0 la partita era recuperabile, poi il fuoricampo e qualche errore ci hanno condannati. Speravo in una prestazione migliore, ma siamo giovani e questa discontinuità va compresa. Siamo alla ricerca di un assetto che ancora non è quello giusto. Mi aspetto una forte reazione domenica prossima, è fondamentale registrare un po’ i meccanismi e l’approccio contro una squadra che credo sia al nostro livello”.

Le statistiche di Macerata restituiscono insieme il valore indiscutibile dei lanciatori marchigiani e la necessità di progredire in un fondamentale decisivo per mettere sotto pressione la difesa avversaria. Cinque le valide in gara 1 e una sola, il doppio di Marco Baccelli, in gara 2, quando dall’altra parte sul monte c’è stata una super prestazione del partente di Macerata, Lopez Guerra, intoccabile nei sei inning lanciati. La squadra marchigiana è parsa in forte crescita rispetto al primo turno, è composta da molti giocatori di scuola sudamericana e si annuncia come una buona protagonista della poule scudetto.

Domenica prossima, contro OM Valpanaro Athletics Bologna, quinto e penultimo turno di questa prima fase del campionato di serie A di baseball. Le gare si giocheranno a Riccione, alle 11.00 e alle 15.30. La seconda sarà in diretta streaming su Fibs TV. Sarà anche la prima volta in cui sarà possibile l’ingresso del pubblico ad una gara interna di Erba Vita New Rimini e per la squadra di Romano la prima dei due turni interni consecutivi che chiuderanno la prima fase del campionato.