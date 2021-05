Basket, ancora giocatori positivi nell'Nts Riviera Rimini: rinviata la gara

A causa del prolungamento della positività di alcuni atleti e di alcuni provvedimenti di quarantena non ancora chiusi, non è possibile schierare il numero necessario di atleti per giocare

NTS Riviera Basket Rimini resta ancora al palo. Come già correttamente comunicato alla Fipic, a causa del prolungamento della positività di alcuni atleti e di alcuni provvedimenti di quarantena non ancora chiusi, non è possibile schierare il numero necessario di atleti per giocare domenica 9 maggio contro Ortopedia Michelotti Livorno. La gara è rinviata a data da destinarsi.