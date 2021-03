Basket, casi di Covid tra gli avversari: rinviata la partita del RivieraBanca

La partita del RivieraBanca Basket Rimini contro San Giobbe Chiusi, prevista domenica sera alle ore 18 presso il PalaFlaminio, terza giornata del girone A, è stata rinviata a data da destinarsi in seguito di positività al Covid emerse nella squadra avversaria: la Ausl competente ha disposto la quarantena per i giocatori ed è stata inviata comunicazione ufficiale a Lnp.

"Non c'era l'ufficialità, ma sapevamo già in maniera ufficiosa che Chiusi aveva un paio di giocatori positivi quindi che questa partita al 99% sarebbe stata rinviata - commenta coach Bernardi - E' una buona cosa per noi perchè abbiamo un estremo bisogno di allenarci: abbiamo lavorato venerdì, oggi, ci alleneremo anche domani, lunedì e martedì. Mercoledì per noi è come se fosse la domenica perciò il lavoro della squadra è in proiezione della partita di Imola: la squadra non è come un computer dove si pigia un bottone e le cose cominciano a funzionare, purtroppo il periodo di quarantena ed inattività ha pesato molto. Dobbiamo ritrovare ritmo, condizione dei nostri giocatori e sistema di gioco: abbiamo tanto bisogno di allenarci bene e mettere minuti di gioco nelle gambe. Questo rinvio arriva in un periodo utile perchè erano troppe partite una vicina l'altra senza la condizione che la squadra deve avere, questa settimana è fondamentale per mettere energia nelle gambe e ritrovare il nostro sistema di gioco: senza energia non possiamo correre ed abbiamo visto che se non si corre contro le squadre toscane che sono aggressive si hanno delle difficoltà".