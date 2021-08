Basket, prima settimana di preparazione per la Rinascita. Anche allenamento in spiaggia

Prima settimana di preparazione per la Rinascita Basket Rimini. Venerdì mattina, agli ordini di Marco Bernardi, la squadra si è allenata sulla spiaggia libera di Rimini. "Abbiamo lavorato su quello che stiamo facendo anche a Santarcangelo - esordisce -: progressiva ripresa dei carichi con tendini, legamenti ed articolazioni, un lavoro di flessibilità, mobilità ma stiamo inserendo anche una parte metabolica. Nei giorni scorsi siamo partiti in maniera un po' leggera, adesso stiamo intensificando e venerdì abbiamo fatto un bell'allenamento anche divertente sul finale per i ragazzi".

"I ragazzi stanno molto bene, sono allenati e tutti hanno fatto il lavoro estivo che avevo oreparato per loro - conclude -. Iniziamo in questo periodo a fare preparazione col lavoro vero e forte, sono tutti dei super professionisti: settimana prossima inizieremo ad allenarci di più sulla forza coi pesi, ognuno avrà il proprio programma individuale però manteniamo una parte di prevenzione, flessibilità ed allenamento metabolico in campo".