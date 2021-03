Basket serie B, al PalaFlaminio i quarti di finale di Coppa Italia

Dalla Rinascita "un caloroso ringraziamento al Comune di Rimini, in particolare l'assessore allo sport Gian Luca Brasini, per aver permesso questo evento con la disponibilità del Flaminio ed un contributo fondamentale per tutta l'organizzazione"

La Lega Nazionale Pallacanestro ha scelto le sedi di Cervia e Rimini per ospitare la Coppa Italia di serie A2 e B che si terrà nel weekend 2-3-4 aprile. Rinascita Basket ringrazia la Lnp "per l'opportunità concessa e sarà entusiasta di offrire tutta la sua organizzazione per garantire il miglior servizio possibile alle 8 squadre, le migliori di tutta la serie B, che disputeranno i quarti di finale (2 aprile) al nostro PalaFlaminio in quattro fasce orarie: 12, 15, 18 e 21". Dalla Rinascita "un caloroso ringraziamento al Comune di Rimini, in particolare l'assessore allo sport Gian Luca Brasini, per aver permesso questo evento con la disponibilità del Flaminio ed un contributo fondamentale per tutta l'organizzazione. Per il progetto Rinascita si tratta di un risultato molto importante che testimonia ulteriormente la bontà del lavoro svolto fin qui, una notizia di grande entusiasmo per tutto il basket riminese".