Basket, trasferta tirrenica agevole per la Nts Riviera Basket Rimini 

Trasferta tirrenica che si annuncia agevole per la Nts Riviera Basket Rimini che si recherà a Livorno domenica per incontrare sul proprio campo la locale rappresentativa TDS (Toscana Disabili Sport) targata Ortopedia Michelotti che per propri motivi logistici si trova a scendere in campo in due giornate consecutive: sabato nel turno regolare della prima di ritorno e domenica nel recupero della quarta di andata, entrambe al PalaModigliani di Livorno.

I toscani hanno ben poco da chiedere a questo torneo che li vede in coda con appena 37 punti a referto in tre gare e sarà l'occasione per Rimini per girare la boa del torneo con il primo successo col quale avviare una serie di maggiore soddisfazione rispetto alle precedenti uscite. Con buona probabilità la qualificazione alla fase successiva è già compromessa ma il torneo della Riviera Basket può ancora regalare buone opportunità di riscatto. Indisponibili per la trasferta di Livorno Bonato,Acquarelli,Venzon. Diretta della gara sulle Pagine Facebook TDS Livorno e Riviera Basket Rimini.