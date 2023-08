Rivierabanca, buona la prima. Coach Ferrari: " Sono soddisfatto"

Buona la prima. Seppure un test con le divise da preseason e nel clima tropicale di un palaSgr trasformato in sauna.

Per quanto può valere il risultato al 26 di agosto, la RivieraBanca Basket Rimini supera dopo le prime due settimane di preparazione Gemini Basket Mestre con il risultato finale di 78-65. Tante buone indicazioni per coach Mattia Ferrari, che soprattutto trova una squadra con grande desiderio di passarsi la palla e con tanto talento. Senza Simon Anumba che deve fare i conti con una leggera lesione muscolare (out per una decina di giorni) e con Johnson appena inserito da poche ore nei meccanismi della squadra, l'Rbr trova soprattutto 18 punti a testa da parte di Marcks e di Simioni. Chiude in doppia cifra anche Abba autore di 13 punti. I singoli parziali: 17-17 primo quarto, 25-15 secondo quarto, 25-23 terzo quarto e 11-10 ultimo quarto.

Coach Ferrari inizia lo scrimmage con quello che potrebbe diventare il quintetto standard, Grande, Marcks, Scarponi, Johnson e Simioni. Apre Marcks dall'angolo con la tripla, al 5' è 6 pari. Ottime impressioni da parte di Simioni, molto fisico, pronto e preciso al tiro. Poi il quarto si chiude con la magata di Tomassini, che segna da metà campo il canestro del 17 pari.

Secondo quarto. E' ancora Simioni show, con il pivot che dimostra di avere una mano leggerissima anche dalla lunga distanza: sue due triple per il 6-3. Al 5' si registrano i primi 2 punti di Johnson, massiccio ma ancora da ambientarsi visto l'arrivo recente dagli Usa. Nella parte centrale del quarto ottimi guizzi di Marcks. Poi ancora allo scadere, canestro di Masciadri per il 25-15 (42-32).

Terzo quarto. E' Marcks show, segna 7 punti in un amen e Rimini controlla 8-0. Si vede tanta buona volontà anche da parte di Abba. Poi Simioni prosegue la sua cavalcata fino al 23-17. L'ultimo canestro dei romagnoli porta la firma di Scarponi per il 25-23 (67-55).

Ultimo quarto. Coach Ferrari decide di lasciare tanto spazio alle giovani leve, minuti per Lombardi, Bonfè e Benzi. Abba fa sentire i suoi muscoli sotto i tabellloni e va in doppia cifra nelle marcature. Lombardi e Bonfè decidono di iscriversi nel tabellino. Si chiude 11-10, per un risultato finale che vale 78-65.

Le parole a caldo di coach Mattia Ferrari: “Sono soddisfatto, abbiamo visto cose molto interessanti, anche da parte dei nostri giovani. Terminiamo queste prime due settimane con buone sensazioni, le amichevoli lasciano il tempo che trovano ma la cosa importante è aver visto che la squadra ha provato a giocare insieme, a passarsi la palla, abbiamo tento di cercarci in attacco e aiutarci in difesa. Per cui queste prime sensazioni sono confortati”.