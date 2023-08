Rivierabanca Rimini, si scaldano i motori: primo test amichevole contro Mestre

Prosegue a pieno ritmo la fase di preparazione atletica in casa RivieraBanca Basket Rimini. Durante gli scorsi giorni, dopo aver svolto le visite mediche, è stato aggregato al gruppo come da programma anche Justin Johnson, arrivato direttamente dagli Stati Uniti. Ora coach Mattia Ferrari e il suo staff possono contare sul roster al gran completo.

Con l'arrivo della fine di agosto, scatta il periodo dei primi test in vista della Supercoppa e dell'esordio in campionato del prossimo 1° ottobre. Il primo allenamento congiunto a porte aperte è in programma nella giornata di sabato (26 agosto) con palla a due alle 17.

Appuntamento sul rettangolo amico del palaSgr di Santarcangelo di Romagna contro il Basket Mestre, compagine militante nel torneo di serie B.

I prossimi scrimmage che vedranno impegnata Rbr saranno due ed entrambi in trasferta: 2 settembre (alle 17) Faenza-Rimini a Faenza e il 6 settembre (a Cavezzo, Modena), alle 19, Rimini-Reggio Emilia.