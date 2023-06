Rivierabanca: Sesta stagione in biancorosso, confermato il preparatore atletico Marco Bernardi

Sarà la sua sesta stagione nello staff di RivieraBanca Basket Rimini. La società è felice di comunicare la conferma anche per la stagione 2023/2024 del preparatore atletico Marco Bernardi. Riminese doc, il suo percorso di crescita è strettamente legato a quello di Rinascita Basket Rimini: la sua presenza in biancorosso risale infatti fin dalla fondazione del club. Marco Bernardi si unisce ai già confermati coach Mattia Ferrari e agli assistenti Mauro Zambelli e Larry Middleton.

In tutti questi anni a Marco è spettato il compito di far correre la squadra e di mantenerla sempre brillante lungo tutto l'arco della stagione. Il suo lavoro sarà fondamentale a partire dal primo giorno della preparazione atletica, che porterà all'esordio nel secondo anno di serie A2.

Queste le parole del preparatore Marco Bernardi a seguito della conferma: “Sono molto contento e felice, non aspettavo altro e non vedo l'ora di poter iniziare a lavorare con la squadra. Il mio desiderio è quello di migliorare quanto fatto l'anno scorso e di lavorare ancora più forte. Il nostro trend è sempre stato, da quando siamo nati, in positivo e abbiamo il desiderio di alzare ancora una volta l'asticella. Ringrazio per la fiducia tutta la società, perché non è mai cosi scontato: ringrazio in particolare Davide Turci e Paolo Carasso. Sono contento poi di poter proseguire con il gruppo di lavoro dello scorso anno, sono tutti super professionisti e ogni giorno imparo qualche cosa di nuovo. Potremo far leva su una bella alchimia”.