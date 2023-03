La Rivierabanca lotta ma non basta. Al Flaminio vince Pistoia

La Giorgio Tesi Group passa al Flaminio. Il 26° turno, ultimo della stagione regolare della serie A2, si conclude con Pistoia a segno 77-74. A deciderla Copeland e Wheatle dalla lunetta, mentre Johnson sbaglia sullo scadere la tripla che poteva valere il supplementare. L’Rbr paga gli appena 20 punti segnati nella ripresa. Eccezionale la cornice del Flaminio, che per l’ennesima volta fa registrare 3100 spettatori sfiorando il tutto esaurito. Anche in caso di vittoria, visto il concomitante successo della Fortitudo su Forlì, la classifica non sarebbe più cambiata: con la Rivierabanca che chiude con uno storico 7° posto la stagione regolare del girone rosso. Ora scatta la fase a orologio: le avversarie dell’Rbr saranno Trapani, Agrigento e Latina. Primo impegno domenica (2 aprile) al Flaminio contro Latina.

Quintetto standard per l’Rbr, Pistoia deve rinunciare a Varnado. Il match si apre con lo 0-2 di Wheatle, ma a prendere in mano le redini ci pensa la coppia Usa della Rivierabanca: Ogbeide più Johnson segnano i primi 18 punti dei riminesi e il tabellone si eleva fino al 18-7. Al match si iscrivono poi anche Masciadri e Tassinari, con il punteggio che raggiunge il 23-11. Saccaggi e Magro provano a ricucire, ma ancora Johnson va da tre per il 26-17 del 10’. Jazz è già a 12 punti, 9 quelli di Derek.

Il secondo periodo si apre con quattro punti in fila di D’Almeida, Benetti ricuce 30-22 ma la cronologia resta sempre in mano ai padroni di casa. Ancora con il 2+1 di Johnson Rimini comanda 38-29 e ancora Ogbeide per il 42-34. Pistoia prova a ricucire con le triple: da tre Copeland e Allinei per il -4 ospite (44-40). Rimini ritrova ben presto però la giusta strada: una tripla di Landi vale il 52-41 e Meluzzi dice 54-46 all’intervallo. Al 20’ la Rivierabanca tira con il 67% dal campo, 62% da due e 73% da tre (8/11).

Nella ripresa Copeland mette il turbo e la partita torna in discussione. L’americano segna per Pistoia 14 punti in fila e la Giorgio Tesi passa anche a condurre. Dopo il 58-57, Copeland infila anche la tripla del 58-60. Anche Allinei continua a dare un valido contributo alla causa, toscani sopra 58-63. L’attacco dell’Rbr finisce in panne e ci vuole Johnson per la tripla del 62-65. Anumba va dai liberi per il 64-65. Ma Wheatle e Copeland dicono 64-69. A ruota espulso coach Brienza, dopo che lo stesso provvedimento aveva già colpito il ds Sambugaro. Il quarto si conclude con i liberi di Landi e Scarponi 67-69.

Si segna con il contagocce. A sbloccare l’ultimo quarto è Copeland dai liberi (67-71), in un mare di errori. Ancora Copeland 67-73. Ma Ogbdeide, Meluzzi e Tassinari guidano la riscossa fino al 72-73 a 3’28 dal gong. Rimini torna sopra 74-73 ancora con Ogbeide a 1’51” dalla fine. Si entra così negli ultimi 60”: 74-75 Copeland dai liberi. Palla persa di Johnson, 2/2 ai liberi di Wheatle. Il match termina con l’errore da tre punti di Johnson 74-77.

Rivierabanca Rimini- Giorgio Tesi Group Pistoia 74-77 (26-17, 54-46, 67-69)

RIVIERABANCA: Tassinari 5, Anumba 2, Meluzzi 3, Scarponi 2, Masciadri 9, D’Almeida 4, Bedetti 3, Sirri, Johnson 21, Morandotti, Ogbeide 21, Landi 4. All.: Ferrari.

GIORGIO TESI: Benetti 5, Della Rosa 5, Copeland 33, Farinon, Saccaggi 7, Magro 5, Allinei 11, Pollone, Varnado, Wheatle 11. All.: Brienza.