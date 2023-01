La Rbr si riscatta subito. Al Flaminio travolta l'umana Chiusi

Una Rivierabanca dalle energie strabordanti domina e vince largo al cospetto dell’Umana Chiusi. Nel 19° turno della serie A2 i biancorossi fanno festa al Flaminio (84-58 il finale) e ribaltano ampiamente la differenza canestri rispetto all’andata. Davanti ai 2.800 di un Flaminio sazio e con i supporter gioiosi in festa, Rimini la vince con autorità, di fatto già ipotecandola al termine del terzo quarto. Per coach Mattia Ferrari sono 11 gli uomini a referto, segno di una squadra in crescita di collettivo. Da segnalare anche i primi punti in serie A2 di Morandotti. Ora per la squadra ci sono tutti gli ingredienti giusti per tuffarsi in una settimana di grande intensità e per preparare al meglio il Rivierabanca DAY di domenica prossima, quando al Flaminio arriverà per il secondo match consentivo in casa (palla a due alle 20,30) la Fortitudo Bologna.

Quintetto standard per coach Ferrari con Tassinari, Johnson, Bedetti, Masciadri e Ogbeide. L’Rbr parte forte, poi si perde nel finale di quarto. In avvio ottima produzione offensiva per Rimini: dopo il 7 pari è Ogbeide show con un paio di schiacciate volanti che valgono il 13-7. I biancorossi allungano fino al +9 (21-12) con il contropiede di capitan Bedetti. Dopo il 23-16 con Johnson, Rimini perde qualche pallone di troppo e Chiusi ne approfitta: dopo il 2+1 di Raffaelli, gli ospiti dai liberi (2/2 Porfilio) chiudo al 10’ sopra di un punto 23-24.

Nella seconda frazione la cronologia, dopo il 26 pari di Raffaelli, è sempre nelle mani della Rivierabanca: a 6’17” Johnson infila la tripla che vale il 33-26. Ancora Jazz anche per il +7 (36-29). Dalla parte opposta entra tra i protagonisti della disputa Medford ed è -3 (36-33). In chiusura Landi 3/3 ai liberi, tripla di pronta risposta di Utomi, ma ancora Landi con mano calda sigla il 42-36 dell’intervallo. Al 20’ Johnson 13 punti, con l’Rbr che tira dal campo con il 50% (15/30).

Nella ripresa la Rivierabanca allunga. Ogbeide riparte a martellare e al 22’ è 46-38 con una sua schiacciata. Bozzetto e Utomi provano a rispondere, ma anche Anumba diventa fattore: suo il +10 (52-42). Rimini trova tanto da Masciadri soprattutto in difesa, ma anche in attacco: con la sua solidità il tabellone si eleva fino al 57-42. Al 29’ l’Rbr raggiunge il +16 (61-45) con una nuova schiacciata di Anumba. Dopo la tripla di Bolpin, il quarto si chiude ancora con Anumba per il 63-48.

Per l’Rbr è già tempo di provare a dare la spallata decisiva. Scarponi dice +17 (67-50), poi ancora l’azzurro Under 20 infila dall’angolo la tripla (più fallo) di un 3+1 che vale il +19 (71-52), momentaneo massimo vantaggio. L’Umana si squaglia come neve al sole, Utomi e Medford faticano ad emergere, Rimini arpiona tutti i palloni in circolazione: non resta che giocare fino in fondo in disinvoltura, con ingresso in campo anche di Morandotti che fa canestro, fino al 84-58 finale.

Rivierabanca Rimini-Umana Chiusi 84-58 (23-24, 42-36, 63-48)

RIVIERABANCA: Tassinari 3 (1/2 da tre), Anumba 9 (3/5, 1/2), Meluzzi 6 (2/2, 0/3), Scarponi 6 (1/1, 1/3), Masciadri 8 (1/2, 2/5), D’Almeida 2 (1/1), Bedetti 2 (1/2, 0/2), Sirri, Johnson 16 (2/3, 4/8), Morandotti 2 (1/1), Ogbeide 16 (8/13), Landi 14 (1/2, 2/8). All.: Ferrari, Middleton, Zambelli.

UMANA: Utom 10 (2/6, 2/7), Candotto 5 (2/2, 0/1), Medford 8 (2/4, 0/6), Bolpin 10 (1/4, 2/6), Braccagni, Porfilio 5 (1/2 da tre), Donzelli, Bozzetto 10 (3/5, 1/3), Raucci 5 (1/2, 0/1), Raffaelli 5 (1/1, 0/3), Possamai. All.: Bassi, Piersante, Civinini.