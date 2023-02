Rivierabanca: Settimana agrodolce per le giovanili biancorosse

Settimana ricca di impegni per il settore giovanile di Rinascita Basket Rimini. Vincono e convincono gli Under 19 d’Eccellenza targati Angels/Rbr che superano con un centello il San Lazzaro. Si registrano invece due sconfitte per Under 17 e 15 d’Eccellenza. I prossimi impegni. Under 19 d’Eccellenza: lunedì 13 febbraio (alle 20) trasferta sul campo del Club Fratta Umbertide. Under 17 d’Eccellenza in attesa della seconda fase. Under 15 d’Eccellenza: sabato 11 febbraio trasferta a Bologna contro Stars Basket. Si ringraziano gli staff comunicazione di Insegnare Basket Rimini ed Angels Santarcangelo per la realizzazione del report.

UNDER 19 D’ECCELLENZA

Santarcangelo Angels – BSL San Lazzaro 113-76 (27-18, 56-34, 82-58)

Angels/RBR: Antolini 2, Bonfè 1, Panzeri 9, Mulazzani 27, Benzi 8, Rossi 7, Macaru 15, Lombardi 2, Mari 8, Morandotti 10, Baldisserri 3, James 21. All. Bernardi

San Lazzaro: Sibani, Baldi 5, Gamberini 25, Piras, Casarini, Comastri 5, Dioli 5, Tripodi 7, Vanti 7, Villa, Ceccato 6, Rossi 16. All. Nieddu

La squadra di coach Bernardi ritorna alla vittoria con una grande prestazione. I giovani Angels/RBR impongono il proprio gioco sin dalle battute iniziali. Le percentuali al tiro premiano i padroni di casa che seppur con una difesa non impeccabile si portano in vantaggio di 9 punti. Il vero strappo nel secondo quarto. San Lazzaro tenta un accenno di rimonta e mischia le carte in difesa per disorientare i tiratori clementini che si fanno però trovare pronti a rispondere alla zona ospite piazzando altre triple con Macaru e il solito Mulazzani.

Al rientro dagli spogliatoi la storia non cambia. Daniel James giganteggia nel pitturato rispondendo ai tiri dalla lunga distanza della BSL. Nell’ultimo quarto poi ampie rotazioni per gli Angels, sono proprie queste ultime che regalano il maggior distacco che fa terminare la partita con il punteggio di 113 a 76.

UNDER 17 D’ECCELLENZA

BSL – ANGELS / RBR : 101-56 (27-13; 52-23; 75-44)

Angels/RBR: Antolini, Curci, Baschetti 3, Marsili 3, Lisi 6, Innocenti 3, Di Giacomo 19, De Gregori 15, Pivetti 2, Amati 1, Amaroli 4, Pennisi. All.: Brugè Ass.: Miriello.

Sconfitta per l’Under 17 d’Eccellenza nell’ultima giornata di campionato. Ambe le due squadre partono subito forte rispondendosi colpo su colpo dove la squadra ospite mostra degli ottimi contropiedi e delle giocate personali. Ma la squadra di casa rimane concentrata ed esegue un break che permette di creare un distacco tra le due compagini. Anche nel secondo quarto la Bsl prova ad allungare andando all’intervallo lungo sul punteggio di 52-23.

Dal ritorno negli spogliatoi si vedono degli altri Angels che provano a reagire e a mostrare delle buone giocate offensive, che consentono di recuperare diversi punti. Nell’ultimo quarto pronta è la risposta della squadra di casa che porta, al suonare della sirena di fine partita, a casa la vittoria. Ora si torna subito in palestra pronti per la seconda fase.

UNDER 15 D’ECCELLENZA

IBR/RBR - Cesenatico 55-79 (17-28, 11-13, 15-15, 12-23)

IBR/RBR: Tassani 5, Frisoni 4, Bracci, Almasi 6, San Martini 10, Cervetti, Longo 5, Arcangeli 2, Ruggeri 11, Nanni 2, Ciancarelli, Ricci 10. All.: Carasso, Gollinucci, Verni, Miriello.

Arriva la seconda sconfitta stagionale per gli Under 15 IBR contro la forte Cesenatico. Cesenatico si era legata al dito la sconfitta della gara di andata che aveva visto uscire vincitori i riminesi di un solo punto. Gli IBR si presentano in questa sfida con diverse assenze e con qualche giocatore debilitato dall'influenza. Gli ospiti iniziano la partita estremamente agguerriti prendendo alla sprovvista gli IBR piazzando il primo parziale e portandosi in vantaggio 4-14 dopo pochi minuti di gioco. Ricci prova a tenere a galla i padroni di casa con delle belle conclusioni da sotto canestro. Cesenatico trascinata da Bonomi continua a dettare i ritmi della gara chiudendo il primo quarto avanti 17-28.

Nel secondo quarto Rimini continua a trovare difficoltà nel costruire buoni tiri, la scelta tattica degli ospiti è quella di riempire e chiudere a tutti i costi l'area, limitando le penetrazioni dei riminesi. Gli Warriors provano a rispondere con delle triple riavvicinandosi nel punteggio, ma Cesenatico in attacco continua a macinare canestri non permettendo ai padroni di casa di riagguantare il match. Le squadre vanno negli spogliatoi all'intervallo con il punteggio di 28-41.

Il secondo tempo continua sulla scia dei primi due quarti e non bastano gli sforzi dei nostri guerrieri per arginare una Cesenatico agguerrita che ha sempre avuto il controllo sulla partita.