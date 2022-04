Luciana Mosconi Ancona - Rivierabanca Rimini: Tutti in Pullman

Tutti ad Ancona per sostenere la i propri beniamini impegnati nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. La società biancorossa per agevolare la trasferta ai suoi tifosi, mette a disposizione un pullman che li porterà direttamente al PalaRossini, teatro della sfida. Ecco il comunicato della società:

"RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente che in occasione della tredicesima giornata del girone di ritorno contro Il Campetto Ancona, prevista domenica 24 aprile alle ore 18 presso il PalaRossini, verrà organizzato un pullman per consentire ai tifosi biancorossi di seguire i ragazzi di Coach Mattia Ferrari in una trasferta difficile, contro l'unica squadra capace di superare RBR al PalaFlaminio.

Il pullman sarà gratuito, per prenotare il proprio posto sarà necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 3898576307 entro e non oltre la giornata di venerdì 22 aprile. La partenza è in programma domenica 24 aprile alle ore 15.30 dal PalaFlaminio.

L'acquisto dei biglietti avverrà direttamente presso la biglietteria del PalaRossini, con i seguenti prezzi:

Intero 8€

Ridotto (solo donne) 5€

U12 gratuito"