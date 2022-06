L'assessore Maresi: "L'A2 è un sogno, ho avuto paura di non vivere questo giorno per via del Covid"

“L’avevo immaginata e sognata, ma ad un certo punto ho rischiato davvero di non poterla vivere”. Quello di oggi lunedì (20 giugno) è per Moreno Maresi, assessore allo Sport del Comune di Rimini, un giorno davvero speciale. La Rinascita Basket Rimini, di cui è stato tra i fondatori e creatori, torna in serie A2. “Amo e sono vicino a tutti gli sport della nostra città - racconta -, ma tutti sanno quanta passione ho per il basket e dopo quel che è accaduto è un risultato che mi fa brillare gli occhi”. Era il 2021, semifinali playoff, l’assessore Maresi era vice presidente del club cestistico quando si ammala di Coronavirus. Il contagio avviene proprio quando il Rimini è in semifinale playoff e la squadra si ritrova eliminata a tavolino proprio a causa delle infinite positività al Covid all’interno del gruppo squadra. “La verità è che ho rischiato di non poterla vivere, sono stati due mesi durissimi in ospedale, il Covid ci ha colpiti pesantemente come società. E io in particolare. Per questo oggi questa promozione ha un sapore ancora più speciale”.

Nel momento in cui Jamil Sadegholvaad, da neo sindaco, ha chiamato l’avvocato Maresi a capo dello sport cittadino, l’assessore ha rassegnato le dimissioni dai quadri societari del basket. “Era opportuno fare un passo indietro, tuttavia resto il primo tifoso della Rinascita Basket e finalmente possiamo dirlo, torniamo in serie A2”. Secondo Maresi i tempi sono maturi per il ritorno del basket che conta a Rimini? “Il desiderio di far tornare il basket alle sue origini era in città molto sentito, in due giorni abbiamo portato al Flaminio 7 mila persone. Ora arrivano i derby con Forlì, Ravenna e ci sarà pure la Fortitudo, ci sarà un interesse mediatico sul nostro territorio rilevante”.

Non solo basket

Sembrava un’accoppiata da film. E invece l’impresa è riuscita. Basket e calcio entrambe promossi. Palla a spicchi nella seconda serie nazionale, il calcio nel terzo torneo. “Passione, identità e territorio raccontano di una città in fermento, due promozioni come quella di basket e calcio nel giro di pochi giorni sono un unicum. Sono la riprova che lo sport è un fenomeno trainante della nostra società”, dice l’assessore.

“Siamo una piccola città, se paragonati a Bologna o Milano, ma ci apprestiamo a esprimere un’eccellenza sportiva rara – conclude Maresi - si è finalmente ricreato quel meccanismo che in città era un po’ venuto a mancare. Ora cercheremo di farci trovare pronti anche con l’impiantistica sportiva, al Flaminio sono già in agenda gli interventi per migliorare l’efficientamento energetico. Allo stadio si parte con il nuovo rettangolo di gioco. Mi complimento con le nostre squadre, è proprio l’ora di goderci questi giorni di festa”.

I complimenti del sindaco

"La promozione in A2 del Rinascita Rimini Basket rimarrà nella storia e nel cuore della città e della pallacanestro riminese". Così il sindaco Jamil Sadegholvaad. Una vittoria straordinaria, che corona un campionato giocato in maniera magistrale e che, soprattutto, realizza un sogno cominciato nel 2018, quando alcune forze della città hanno deciso di puntare e investire sul rilancio della tradizione del basket cittadino. Una realtà, quella dell'Rbr, che è nata dal basso, grazie a chi ci ha creduto e ai suoi atleti, riuscendo a crescere passo dopo passo, partita dopo partita, e affrontando le diverse sfide sempre a testa alta, con grinta.

E ancora: "Con la vittoria di ieri al Flaminio abbiamo toccato con mano un successo grandioso, che ha saputo emozionare l’intero palazzetto e la città tutta, come dimostra il clima di festa che si è creato, anche fuori dal campo. La prova più bella di quel senso di comunità che poche cose, e lo sport è una di questa, sanno creare".