Basket A2, sbarcati a Rimini Jazz Johnson e Derek Ogbeide: lunedì il primo allenamento

I neo acquisti della Riviera Banca, Jazz Johnson e Derek Ogbeide sono sbarcati sabato a Rimini. La combo-guard nativa di Portland ed il centro nigeriano-canadese cominceranno la preparazione insieme al resto dei compagni nella giornata di lunedì, agli ordini dello staff tecnico capitanato da Coach Mattia Ferrari. Il roster 2022-2023 verrà completato dagli under Elia Morandotti, David Sirri e Nicolò Baldisserri. Elia è un play/guardia che nella scorsa stagione ha dapprima giocato nell’Under 17 Angels/RBR di Massimo Bernardi per poi aggregarsi alla truppa U19 durante le Finali Nazionali di Ragusa, disputando un grande torneo grazie al suo talento di tiratore. Nicolò è una guardia di 192 cm proveniente da Cervia, così come David che invece raggiunge i 196 cm ed agisce come ala. Ecco il gruppo squadra al completo che si ritroverà al PalaSgr di Santarcangelo: Andrea Tassinari, Simon Anumbam Davide Meluzzi, Nicolò Baldisserri, Alessandro Scarponi, Stefano Masciadri, Marco Arrigoni, Ursulo D’Almeida, Francesco Bedetti, David Sirri, Jazz Johnson, Elia Morandotti e Derek Ogbeide. Coach è Mattia Ferrari, il vice Mauro Zambelli, mentre Larry Middleton è l'assistente allenatore. Marco Bernardi è il preparatore atletico.