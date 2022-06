Appuntamento con la storia, la finale playoff al Flaminio. Se l'Rbr supera Roseto sarà già serie A2

Appuntamento con la storia. Il sogno di tornare tra i big del basket è dietro l'angolo. Dopo lo scoppiettante 2-0 maturato a Roseto, la finale playoff si sposta a Rimini e la Rivierabanca può già fare festa. Venerdì (17 giugno) va in onda la gara3, al Flaminio (inizio alle 20,30) il team di coach Mattia Ferrari può già chiudere i conti. Manca una vittoria per porre la parola fine sulla serie e festeggiare la promozione in serie A2. E il Rimini ha dalla sua due match in fila in casa, la gara3 che può già essere decisiva ed eventualmente la gara4. "Onestamente non pensavo di tornare qui sul 2-0, però ero convinto che almeno una partita potevamo vincerla a Roseto perchè le ultime due gare contro Faenza ci hanno dato una consapevolezza importante - racconta il giocatore Marco Arrigoni -. Nonostante loro fossero decimati hanno giocato una grande pallacanestro, per vincere noi abbiamo dovuto superarci e compattarci ulteriormente, questo ci ha permesso di arrivare a Roseto estremamente pronti. Non dobbiamo farci distrarre, però, dal 2-0 perchè così come noi abbiamo vinto in casa loro potrebbe succedere il contrario: bisogna giocare con estrema attenzione senza pensare a quello che potrebbe succedere dopo".

Al Flaminio si è aspetta il pubblico della grandi occasioni. I tifosi si identificano nel progetto. C'è entusiasmo. "Credo che si senta molto, la città è veramente in fermento e si vede andando in giro: gli appassionati di pallacanestro ci saranno e vogliono esserci per darci un'ultima spinta. Noi, però, dobbiamo rimanere concentrati e non farci distrarre: manca ancora una partita, finchè non suona l'ultima sirena bisogna restare attenti", prosegue Arrigoni.

La squadra ha voglia di farsi cullare dal suo pubblico del palas. "Già l'estate scorsa quando parlavo col ds Davide Turci mi era stato preannunciato che la squadra avrebbe avuto un pubblico importante; inoltre avevo già giocato qui diverse volte ed avevo visto un Flaminio caldo - conclude Arrigoni a poche ore dalla palla a due -. Siamo stati bravi quest'anno a creare ancora più seguito vincendo ed arrivando a questo punto, speriamo ci sia il Flaminio pieno: vogliamo regalare ai tifosi riminesi questa gioia che aspettano da tanto, per noi giocatori sarebbe motivo di grande orgoglio conquistare la promozione".