Basket in carrozzina serie B: Rimini sconfitta in casa da Rieti

Per metà gara hanno accarezzato il sogno di portare a casa l'agognato referto rosa e senza dubbio i ragazzi lo avrebbero meritato. Pubblico al massimo della capienza ammessa per l'esordio casalingo con le graditissime presenze del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, dell'Assessore allo Sport di Rimini Moreno Maresi e del Presidente di Panathlon Rimini Gianluca Riguzzi.

NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini pienamente consapevole dell'importanza della posta in palio ha impostato bene il piano gara fin dalla palla a due con lucidità e intensità prendendo un buon vantaggio iniziale presto recuperato dai forti avversari che poi sono passati in lieve vantaggio chiudendo 11-14 il primo quarto.

Nel secondo tempino NTS Riviera Basket non ci sta, insiste con la difesa arcigna e contiene gli avversari contestando loro ogni tiro, la rotazione dalla panchina paga, l'autostima aumenta, il punteggio è basso ma ben distribuito, si chiude 23 pari a metà gara e si va al riposo in piena fiducia.

Si ritorna nel terzo quarto con le stesse rotazioni, ma la pausa lunga ha tolto ritmo offensivo, lunghi minuti senza segnare generano un po' di nervosismo mentre le scorribande reatine trovano facilmente il fondo della retina, aumentano i falli dei nostri mentre gli avversari molto più cinici e precisi ne mettono addirittura 23 in soli 10 minuti e chiudono 31-46 .

Nell'ultimo quarto, a risultato quasi acquisito, Rieti tiene il suo miglior quintetto e fa bene perché NTS Riviera Basket prova a raddrizzarla in ogni modo ritrovando un po' la mira. Buttandosi su ogni pallone in difesa i nostri provano a mettere paura all’avversario che però tiene e adegua il quintetto solo quando Rimini perde per falli diversi dei suoi, NTS manda in campo tutta la panchina e finisce 47-63.

In conclusione una bella gara, giocata con volontà e agonismo che conferma la crescita di NTS Riviera Basket nell'intensità difensiva, almeno finché la fatica lo consente e nella preparazione del gioco offensivo che li porta facilmente vicino a canestro, ma continua a difettare nella percentuale di realizzazione. NTS Riviera Basket potrà giocarsela con le migliori solo producendo più punti in attacco, riuscire a metterle in difficoltà tenendole sulla corda e restando in partita fino all’ultimo.

2a giornata Ritorno Campionato Nazionale di serie B Basket in carrozzina.

NTS Riviera Basket Rimini - NIPC Rieti 47-63

1°Q: 11-14; 2°Q: 23-23 (12-9); 3°Q: 31-46 (8-23); Finale 47-63 (16-17)

IL TABELLINO

NTS Riviera Basket Rimini: Loperfido 14, Acquarelli 11, Raik 4, Pozzato, Martinini 2, Storoni 6, Rossi, Venzon 8, Gardini, Molaro 2. All. Loperfido.

NPIC Rieti: Giustino 15; Scagnoli 13; Ijaola 11; Faye 4; Cimarelli 15; Piscitello 5. All. Scagnoli.

Arbitri: Borsani e Iaia.