Basket, la Rivierabanca Rimini in trasferta a Civitanova: il focus sugli avversari

Seconda trasferta consecutiva per RivieraBanca Basket Rimini che dopo il successo contro Teramo cerca di nuovo i due punti lontano dal Flaminio. Domenica alle 18, al PalaRisorgimento, i biancorossi affronteranno i padroni di casa della Virtus Civitanova nella quarta giornata del girone C. I marchigiani, guidati da coach Marco Schiavi, hanno raccolto 1 vittoria e 2 sconfitte nelle prime tre uscite stagionali, presentano un roster molto giovane, intenso ed imprevedibile.

Nel roster marchigiano la cabina di regia è affidata a Francesco Guerra, playmaker classe 2000 di ottimo livello per la categoria avendo già vestito in A2 le maglie di Orzinuovi, Mantova e Latina. Nello slot di guardia troviamo il talentuoso classe 1996 Gianpaolo Riccio, sin qui decisamente il miglior marcatore per Civitanova (15.3 punti di media). Da '3' agisce un altro 2000 come Nicola Rosettani, mentre completano il reparto lunghi due 'senior': il capitano classe 1994 Marco Vallasciani che in carriera ha quasi sempre vestito solo la maglia di Civitanova ed il centro Emanuele Musci, classe 1992 a cui prestare attenzione sotto canestro per l'esperienza accumulata nella categoria e per le leve lunghe a disposizione (200 cm). Dalla panchina escono una batteria di ragazzi 'under' come i 2001 Tommaso Cognigni, playmaker, ed Andrea Pedicone, guardia/ala, insieme alla guardia classe 1996 Matteo Felicioni ed all'ala classe 1998 Nicholas Dessì, entrambi reduci da qualche problema fisico che però non dovrebbe precludere la loro presenza domenica.