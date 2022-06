Camera con vista sull'A2. Epica Rbr, torna da Roseto sul 2-0 ed è a un passo dalla promozione

Camera con vista sulla serie A2. L’ha prenotata l’Rbr Rimini. Di rientro dall’Abruzzo. La squadra di coach Mattia Ferrari è sempre più padrona del suo destino: fa doppietta in trasferta a Roseto in gara1 e in gara2, in quello che ha le sembianze di un inno alla solidità, e ora gli basta una vittoria per chiudere i conti e festeggiare il ritorno in serie A2. I primi 80’ della finale promozione mostrano una Rbr che sembra avere molta più benzina nel motore al cospetto di Roseto, ricca di veterani d’esperienza ma probabilmente con la spia del carburante già accesa. Concluso sul 68-72 finale il secondo atto, ora la serie si sposta al vecchio Palas ed è inutile nascondersi: con due partite da giocare a Rimini ora può davvero solo perderla la Riviera Banca.

A Rimini si continua a respirare aria frizzantina. C’è voglia di grande basket. C’è un progetto. Una società pronta. Tifosi che scalpitano. E in un clima ovattato, nel quale il club è stato bravo a creare le condizioni ideali, Rivali e compagni si fanno cullare dal contesto dando tuttavia chiari input di meccanismi oliati e affidabilità. Rimini parte subito forte anche in questa gara2, con tutta l’intenzione di lanciare un messaggio chiaro agli avversari: mentre Roseto bisticcia da tre (misero 1/10 dalla lunga all’intervallo), l’Rbr si lascia dominare dalle sue punte di diamante. Parte forte Rinaldi, che non sbaglia nulla e sul 4-10 riminese l’inerzia è già ben sviluppata. I romagnoli proseguono sul 4-15 e sul 12-17 del 10’. La trama non cambia nemmeno nella seconda frazione, dopo il tentativo di Nikolic di ricucire (14-17), la Riviera Banca piazza un parziale di 11-0 e si trova a +14 (14-28). Il primo tempo si chiude sul 26-39.

Nella ripresa Roseto prova ad aumentare la pressione. Soprattutto con il risveglio di Amoroso più Mei e la partita sembra cambiare trama. Sul 44-43 i padroni di casa mettono anche il naso avanti. Ma il dispendio di energie è monstre, mentre il quintetto di coach Ferrari ha ancora tanto da spendere. Dopo il fisiologico appannamento ci pensano Bedetti e una tripla cruciale di Scarponi (44-50) a rimettere Rimini sui binari ideali. Al 30’ è 44-51. Nell’ultima frazione i ragazzi di patron Maggioli rischiano solo nel finale: fuggono sul 49-63 e iniziano ad assaporare il gusto di una pazzesca doppietta in trasferta. Roseto con la forza della disperazione raggiunge anche il -3 (66-69). Ma è troppo tardi. Saccaggi e compagni non solo ribaltano il fattore campo, ora possono tornare sotto l’Arco d’Augusto per chiudere i conti in tre puntante. E per il resto meglio un po’ di scaramanzia. Perché il traguardo è sul serio dietro l’angolo. La pressione ora sarà tutta di Rimini, ma Roseto è già in bambola psicologica.

Pallacanestro Roseto – Rbr Rimini 68-72 (12-17 al 10’, 26-39 al 20’, 44-51 al 30’)

Roseto: Gaeta, Zampogna 5, Di Emidio 4, Bassi, Mei 11, Ruggiero 2, Pastore 9, Amoroso 15, Mraovic, Nikolic 21, Serafini 1.

Rimini: Tassinari 8, Mladenov 3, Scarponi 5, Rivali 6, Arrigoni 11, Bedetti 2, Rinaldi 13, Fabiani 2, D’Argenzio, Masciadri 11, Saccaggi 11.