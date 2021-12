Basket, serie B: Rinviata Rivierabanca Rimini - Ancona per diversi positivi al Coronavirus

RivieraBanca Basket Rimini comunica che la partita contro la Luciana Mosconi Ancona, in programma oggi alle ore 18.00 al PalaFlaminio, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi per molteplici positività al COVID-19 riscontrate nelle ultimissime ore tra le fila dei biancorossi.

La Società ha effettuato tamponi rapidi a roster, staff tecnico e dirigenziale in seguito alla positività di un membro dello staff tecnico emersa nel primo pomeriggio di domenica dopo la comparsa di sintomi. Gli esiti hanno evidenziato 10 positività tra staff tecnico e roster (di questi 2 sintomatici ed 8 asintomatici), che non hanno consentito il raggiungimento del numero minimo di giocatori per disputare la partita.

La Società ospite e la Federazione sono state immediatamente avvisate della situazione e si è proceduto al rinvio della partita.

I soggetti ad oggi positivi verranno sottoposti a tampone molecolare il prima possibile e gestiti direttamente dall'AUSL di Rimini.

Se i tamponi molecolari dovessero confermare l'attuale situazione epidemiologica è verosimile che la partita prevista per giovedì 23 dicembre contro Jesi verrà altresì rinviata a data da destinarsi.

La Società si riserva di comunicare nei prossimi giorni le modalità di convalida dei biglietti per il rinvio.