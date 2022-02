Basket, serie B: la Riviera Banca continua a volare. Battuta Jesi con cinque uomini in doppia cifra

Bel successo infrasettimanale per RivieraBanca Basket Rimini che vince il recupero contro Jesi davanti al pubblico amico e centra la terza vittoria consecutiva nel 2022. Prova di forza da parte di tutti gli effettivi scesi in campo che hanno controllato il vantaggio dal primo all'ultimo minuto di gioco, concedendo poche chances di rimonta agli avversari. Rimini parte subito fortissimo con le bombe di Bedetti, Saccaggi e Masciadri per la doppia cifra di vantaggio che costringono Francioni al timeout (16-5 al 5'). Jesi incide poco col tiro da tre punti ed i biancorossi ne approfittano: Arrigoni concretizza il gioco da tre punti cui segue il canestro di Mladenov (21-7 all'8'), gli ospiti provano a scuotersi con Ferraro ma i liberi di Scarponi ed un altro 2+1 di Arrigoni sigillano il primo quarto sul +13 Rimini (26-13).

I marchigiani si rifanno sotto con l'ingresso dalla panchina di Ginesi e l'apporto di Gloria sotto le plance (28-20 al 12'), Bedetti ed Arrigoni però non ci stanno e firmano un 5-0 in un amen. Ferraro e Gay rispondono a tono, ma capitan Rinaldi si fa sentire e segna quattro punti consecutivi (39-27 al 17'). I biancorossi piazzano un altro break di 8-0 sulla spinta del trio Saccaggi-Arrigoni-Tassinari, prima che la conclusione di Gloria a fil di sirena diminuisca leggermente il passivo per Jesi (47-29).

Al rientro dagli spogliatori Gloria prova a caricarsi i suoi sulle spalle con tre canestri in fila, RivieraBanca però non si fa sorprendere e controbatte dalla lunga distanza con Saccaggi e Tassinari (53-35 al 22'). Rimini tocca il +20 con i canestri di Bedetti, Masciadri e Tassinari (62-42 al 27'), gli ospiti però si riavvicinano in chiusura di terzo quarto con le bombe di Ferraro e Memed (66-54 al 30'). I biancorossi tornano a macinare gioco e piazzano un parziale di 9-0 in apertura di ultimo quarto firmato Saccaggi-Arrigoni che forza il timeout di Francioni (77-54 al 33'). Jesi trova punti da Rocchi e Gay, ma la bomba di Tassinari allontana ulteriormente le speranze di rimonta dei marchigiani (82-61 al 35'). Rimini amministra il vantaggio negli ultimi minuti concedendo spazio ai più giovani fino alla sirena finale che certifica i 2 punti conquistati.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 6 febbraio, alle ore 18, presso il nostro PalaFlaminio per la terza giornata del girone di ritorno contro Teramo a Spicchi.

Il tabellino

RivieraBanca Basket Rimini-Aurora Basket Jesi 90-72 (parziali 26-13, 47-29, 68-44)

Rimini: Arrigoni 21 (9/11, 0/1), Saccaggi 16 (2/4, 4/6), Bedetti 14 (2/5, 2/2), Tassinari 12 (3/8, 2/3), Masciadcinquri 11 (3/6, 1/4), Rinaldi 8 (4/7), Scarponi 4 (1/1, 0/3), Mladenov 4 (2/6, 0/1), Fabiani, Rossi, Carletti, Rivali NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

Jesi: Gloria 22 (10/13, 0/1), Ferraro 14 (1/1, 4/8), Rocchi 12 (2/3, 2/10), Gay 8 (2/6, 0/8), Memed 8 (1/1, 2/4), Ginesi 6 (0/1, 2/2), Rizzitiello 2 (1/3, 0/3), Magrini (0/4 da tre), Valentini, Moretti NE, Cocco NE, Giulietti NE. All. Francioni, D'Angelo.