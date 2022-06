Rimini affamata di basket, i tifosi si sposteranno in massa per supportare la squadra a Roseto

Ecco le date da segnare sul calendario. Domenica 12 giugno gara1, martedì 14 gara2 entrambe a Roseto. Poi la serie di sposta al Flaminio: venerdì 17 gara3, l’eventuale gara4 domenica 19 giugno. Infine in caso di spareggio, gara5 tornerà a Roseto mercoledì 22 giugno. A Rimini è febbre da basket. La città ha voglia di tornare nella pallacanestro che conta. E se la squadra di coach Ferrari sta affrontando 48 ore di meritato riposo dopo aver chiuso in quattro gare la pratica Faenza, i tifosi sono in fibrillazione. La tifoseria organizzata promette già una coreografia da record e in vista dell’inizio della finale promozione sarà una partenza in massa per raggiungere Roseto.

Rimini-Roseto la finale promozione si gioca sulle rive dell’Adriatico. E’ stata una stagione regolare sempre appaiati, il girone della serie B per leadership è sempre stata una questione a due. E ora? Si misurano due piazze che storicamente hanno respirato l’aria del grande basket, non solo in serie A2, ma anche al piano superiore. Chi vincerà andrà direttamente al piano superiore. I tifosi riminesi vanno già a caccia del biglietto e per arrivare a Roseto si muoveranno i bus organizzati.

Per l'occasione, la società organizza dei pullman per consentire ai tifosi di seguire la squadra in trasferta al prezzo di 20 euro, comprensivi di trasporto e biglietto valido per assistere alla partita. Il pullman partirà in vista di gara1 di domenica alle 15,30 dal PalaFlaminio. Domenica a Roseto la palla a due è in agenda alle 20. La promozione (pullman più biglietto) è riservata ai primi 100 tifosi che prenoteranno il loro tagliando. All'atto del versamento della quota di 20 euro verrà rilasciata una ricevuta da conservare per il trasporto in pullman e per il regolare accesso al PalaMaggetti.

Le modalità per assicurarsi la promo sono le seguenti. Acquisto in sede: la promo potrà essere acquistata presso la sede di Rbr al Flaminio, tutti i giorni (sabato compreso, no domenica) dalle ore 9 alle ore 12.30. Presso la tabaccheria Pruccoli: la promo potrà essere acquistata presso la Tabaccheria Pruccoli (Viale Amerigo Vespucci, 69) dal lunedì al venerdì dalle ore 6 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19,30, sabato dalle ore 6 alle ore 19,30 orario continuato.