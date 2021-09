Basket, squalifica di tre mesi per Tassinari, che resta alla Rbr: "Ha sbagliato e ammesso subito l'errore"

RivieraBanca Basket Rimini ha ricevuto comunicazione della conclusione del procedimento a carico di Andrea Tassinari al quale è stata comminata una squalifica della durata di tre mesi a partire dal giorno 8 agosto fino al 7 novembre. Durante questo periodo l'atleta rimane sospeso da qualsiasi attività con RBR e si potrà allenare solo individualmente fino al 17 ottobre, giorno in cui rientrerà insieme al gruppo (solo per gli allenamenti). "RBR prende atto della decisione del Tribunale e comunica ufficialmente che, dopo attente valutazioni e confronti tra staff tecnico e società e dopo aver parlato con l'atleta Andrea Tassinari, ha deciso di di mantenere in essere il contratto con il giocatore dandogli la possibilità di tornare con il gruppo una volta terminata la squalifica", spiega una nota della squadra.

La squalifica è stata inflitta dal Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza della Procura Nazionale Antidoping, dopo che Tassinari è stato riscontrato positivo alla sostanza Carboxy THC (il principio attivo della cannabis), a seguito di un controllo in competizione disposto da Nado Italia, in occasione della gara di pallacanestro "3×3 Italia Finals" svoltasi a Cesenatico lo scorso 8 agosto. RivieraBanca Basket Rimini spiega che "in questo contesto è emersa la volontà di "educare" e dare una seconda chance ad un ragazzo che ha sbagliato, ammettendo subito l'errore, e si è posto nei confronti della società con piena disponibilità nell'accettare le "nuove condizioni", una forte motivazione nel lasciarsi alle spalle l'accaduto e dimostrare in campo il proprio valore". Si aggregherà al gruppo squadra Joel Myers, che ha accettato l'invito di allenarsi con la Prima Squadra.