Basket wheelchair, l'Nts Riviera Rimini in trasferta nel quinto turno sul campo del Seregno

Quinta giornata del girone di andata del campionato di serie B Fipic, domenica (29 gennaio), con palla a due alle ore 15. Nts Riviera Basket Rimini farà visita a domicilio alla Basket Seregno Asd, una società sportiva con una storia quarantennale, attivissima nel settore giovanile e con squadre maschili e femminili a livello regionale nonché la formazione in carrozzina. Mentre Nts Riviera Basket Rimini ambisce chiaramente alla seconda fase, Basket Seregno ha totalizzato una sola vittoria a Livorno subendo significative sconfitte casalinghe ad opera di Bologna e Torino oltre alla più sonora patita a Parma.

Sulla carta Nts Riviera Basket Rimini realizza 65,8 punti a partita, vanta un +90 nella differenza canestri subendone poco più di 43 ed ha le carte in regola per portarla a casa pur giocando fuori casa, nel famoso (per l’hockey a rotelle) Palasomaschini, nel Parco 2 Giugno di Seregno.