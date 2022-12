Basket Wheelchair Rimini al debutto in campionato, obiettivo accedere alla seconda fase della serie B

Si alza il sipario sul Campionato Nazionale Fipic di serie B 2022/23 al quale Nts Riviera Basket Wheelchair Rimini prenderà parte nel girone “B” composto da 6 squadre. Una sfida impegnativa, gli atleti si presentano ai ranghi di partenza con l’obiettivo dichiarato di accedere alla seconda fase classificandosi tra le prime due per incrociare le pari grado degli altri tre gironi; 8 squadre sulle 25 iscritte, sparse in tutto il territorio nazionale che si giocheranno i due posti in palio nella massima serie.

Le altre componenti del girone “B” sono: Giocoparma Asd Lumas Elettronica, Hb Uicep Torino, Basket Seregno Gelsia, I Bridipi circolo Dozza Bologna, Toscana disabili sport Ortopedia Michelotti. Quest’ultima sarà l’avversaria della prima gara di domenica (4 dicembre), alle 15, alla Palestra Carim di via Cuneo 11 nella quale si prevede il tutto esaurito per accompagnare i ragazzi alla conquista di un grande sogno.

L’allenatore di questa stagione è ancora l’attivissimo Angelo Loperfido, che vestirà di nuovo la canotta numero 4 e dovrà schierare in campo i suoi giocatori non solo in base alle loro abilità, ma componendo la formazione secondo la classificazione di disabilità, la somma dei 5 che vanno in campo non può superare il totale di 14,5 punti che aumenteranno di una unità grazie al giovane Brandon Ladson che partecipa per la prima volta ad un campionato nazionale e per questo gli viene concesso un punto di abbattimento.

Le altre grosse novità sono la coppia toscana: Kevin Giustino e Lorenzo Pellegrini, giocatori di elevato impatto tecnico e realizzativo che contribuiranno in maniera significativa ai successi attesi quest’anno. Ultimo, ma non ultimo: la panchina si potrà avvalere del contributo di Giuliano Bonato che, svestita la casacca di gioco, ha assunto il prezioso ruolo di Assistente allenatore assiema a Roberta Lo Vecchio.