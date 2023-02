Basket Wheelchair, in Toscana dominio per l'Nts Riviera con uno scarto di oltre 90 lunghezze

Livorno, domenica 12 febbraio, prima del girone di ritorno: la Nts Riviera Basket è ospite della Tds-Toscana Disabili Sport, con sponsor Ortopedia Michelotti, al Complesso Polivalente La Bastia. Formazione completa di Nts Riviera Basket per questa gita tirrenica raggiungendo Kevin Giustino e Lorenzo Piccinini che in Toscana ci vivono ed avevano meno strada da fare per unirsi ai compagni. Il match è una scorpacciata: Nts Riviera Basket Rimini si impone con il risultato di 7-98.

La gara è andata liscia fin da subito, senza se e senza ma. Il ritmo impresso da Nts Riviera Basket Rimini fin dalla palla a due non ha dato spazio ai labronici che per quanto volenterosi non hanno ancora i mezzi tecnici per potersela giocare con i riminesi. Rotazione completa degli 11 in canotta biancazzurra e tutti a referto tranne uno.

Ortopedia Michelotti Livorno - Nts Riviera Basket Rimini: 7-98 (3-26; 3-47; 5-70; 7-98.

Ortopedia Michelotti Livorno: Pannocchia 2; Del Bene 2; Passerini.P 1; Nucciotti 2; Melis; Gionku A.; Gionku I.; Ferretti; Prex. All. Melis.

NTS Riviera Basket Rimini: Giustino 24; Loperfido 28; Acquarelli 4; Pellegrini 2; Raik 9; Di Pietro 2; Storoni 15; Pozzato 4; Ladson 4; Martinini 6; Rossi. All. Angelo Loperfido, Vice Giuliano Bonato - Roberta Lo Vecchio.