Carlton Myers organizza un torneo di basket tre contro tre nel ricordo dell'amico Sandro Bucchi

Un mese esatto al via della prima edizione del “Sandrimini”, torneo di basket 3 vs 3 che si svolgerà dal 30 giugno al 2 luglio nel nuovo “Playground” del Parco del Mare recentemente inaugurato sul lungomare di Rimini. Il torneo è dedicato a giocatori e giocatrici di qualsiasi livello e senza nessuna distinzione di categoria. L’idea nasce dal desiderio di ricordare Sandro Bucchi, ex giocatore di basket riminese, scomparso nel 2014 all’età di 46 anni. Testimonial d’eccezione il campione di basket Carlton Myers, ex capitano della nazionale italiana e portabandiera ai giochi olimpici di Sidney, amico di Sandro e compagno proprio di “tiri a canestro” nei campetti da gioco di strada degli anni ’80 e ’90.

“In quegli anni eravamo davvero tanti a condividere questa passione - racconta Carlton Myers - nonostante Rimini fosse diventata un concentrato di campi da gioco, il sabato e la domenica rischiavi di aspettare ore prima che fosse il tuo turno, infatti bastava arrivare in ritardo o non riuscire a vincere per rimanere a bordo campo. Sin da quando ero ragazzo Sandro e io abbiamo iniziato a giocare e, senza paura di esagerare, penso possa essere definito come il più forte giocatore dei campetti. Volevo ricreare in qualche modo l’atmosfera di quegli anni di quello che ho vissuto con Sandro e con quelli che hanno condiviso con noi un’esperienza unica, durante anni in cui ci siamo scontrati e forgiati nei campetti, tra sfide continue 1 vs 1 all’ultimo respiro, tra sole, sabbia, vento e sudore. All’epoca non lo sapevo, ma quelle giornate e quegli allenamenti al campetto, avrebbero costituito una delle esperienze più allenanti di tutto il mio percorso sportivo”.

L’intento è quello di offrire un weekend all’insegna del divertimento e dello sport all’aria aperta, rivolto a giocatori e giocatrici di basket che possono partecipare con squadre composte fino a un massimo di 4 giocatori / giocatrici.

“Non abbiamo voluto inserire all’interno del torneo distinzioni a seconda dei livelli o delle categorie di provenienza dei giocatori - spiega Myers - proprio perché lo spirito del torneo è quello del divertimento e lo scopo è che tutti, nel gioco di strada, abbiano la possibilità di scontrarsi con chiunque, dimostrando sul campo le proprie abilità, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Il campetto infatti ha le sue regole, che possono ribaltare pronostici e aspettative, ed è esattamente lo spirito che avevamo intenzione di ricreare. Per questo abbiamo inserito anche due premi dedicati interamente alle squadre amatoriali, oltre ai premi “ufficiali” destinati alle squadre prima, seconda e terza classificata".

“Il 3 contro 3 – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – fa parte della cultura riminese e rilanciarlo attorno alla memoria di Sandro è per la nostra città un momento importante, così come è importante fare comunità attorno a un campetto dove ci si ritrova per stare insieme. E' sempre una cosa bella e positiva per la vita di una comunità l'apertura di uno spazio che diventa vivo grazie alle cose che succedono al suo interno: un valore collettivo i cui benefici ricadono su molti e non solo su chi svolge attività sportiva”

Il comune di Rimini ha accolto con entusiasmo il progetto, sin dalle fasi iniziali della sua proposta “Grazie al fattivo impegno di Carlton Myers - spiega l’Assessore allo sport Moreno Maresi - con l’organizzazione della prima edizione di Sandrimini, il Parco del Mare continua a essere protagonista dell’attività sportiva della nostra città, e del basket in particolare. La condivisibile idea di svolgere un torneo di 3 vs 3 con la presenza di squadre femminili e maschili, conferma come il valore dello sport sia proprio quello di coinvolgere e fare comunità. L’affettuoso ricordo per un amico scomparso, Sandro Bucchi, e la presenza di grandi campioni di basket come Sasha Danilovi? e Gianluca Basile, costituiscono poi gli ingredienti giusti per dare un significato ancora più speciale a questo evento sportivo”.

All’evento infatti saranno presenti anche due grandi stelle del basket italiano ed europeo: Sasha Danilovic?, icona della Virtus Bologna, e Gianluca Basile, ex Fortitudo Bologna e medaglia d’argento con la Nazionale Italiana alle Olimpiadi 2004. Saranno presenti anche altri campioni e campionesse del mondo sportivo.

Il torneo è organizzato in collaborazione con Subaru, Main Sponsor della prima edizione del Sandrimini.