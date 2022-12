Christmas Party in casa Rbr, serata di auguri per la famiglia biancorossa

È un Flaminio dalla veste insolita quello visto mercoledì (14 dicembre), alle 19, da centinaia di persone fra Soci e Partner di Rivierabanca Basket Rimini per gli auguri di Natale 2022. Sul parquet ricoperto da un campo il linoleum grazie al grande supporto di Consorzio Group Service di Mario Zavatta sono state installati decine di tavoli, un albero di Natale gigante offerto da Milly Giocattoli Rimini e 4 postazioni food grazie a Bolina Rimini Bio’s Kitchen Cantina Fiammetta e Birra Amarcord.

La serata è iniziata con la presentazione del team squadra con lo stile dei match casalinghi, per un saluto del reparto sport ai presenti, ed è proseguita poi con gli interventi per gli auguri del Presidente Paolo Maggioli, del direttore di Rivierabanca Gianluca Conti, dell’assessore allo sport Moreno Maresi e del Presidente di Arop Onlus Roberto Romagnoli.

La parte degli auguri si è conclusa con il brano letto da Simone Campanati, co-organizzatore della serata con Davide Turci.





Bella l’atmosfera informale è bella la presenza di otto tifosi rappresentanti la tifoseria e sorteggiati tramite Instagram che hanno potuto vivere una serata con la squadra e partecipare attivamente intervistando i ragazzi.

Infine la lotteria a sostegno di Arop e del loro lavoro a favore dei bambini malati e ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini. Sono stati raccolti 1440 euro attraverso l’acquisto dei biglietti.

Fra i premi la bellissima Bike Dafne Fixed Rbr Alè Burdel , una cena per due presso il Ristorante "Lo Zodiaco" Rimini una canotta Rbr, un Monopoly Rimini Edition, una confezione di vini della Cantina Fiammetta, un buono per Bolina Rimini vinto da Stefano Masciadri e una Christmas Box di My English School Rimini.

La serata si è conclusa con sue magnifiche torte di Gardini e Raimondi brandizzate Rbr e con la musica di Manulune PartyBoy.