In cinque anni dalla C Gold alla serie A2, la storia di Rbr in un libro scritto da Alberto Crescentini

In appena cinque anni, la Rinascita Basket Rimini è passata dalla serie C Gold ai playoff dell’A2, infiammando di passione non solo il palasport Flaminio ma un’intera città. Con un importante contributo fotografico (grazie a Nicola De Luigi e Alfio Sgroi), l’esperto Alberto Crescentini ha ricostruito questo lustro di successi e di rinnovato entusiasmo – dentro e fuori dal campo – per la pallacanestro riminese. Ne è uscito un libro, "Rbr, che lustro! 2018-2023: dalla C Gold all’A2", che fa rivivere in modo leggero ma puntuale, cifre, personaggi e partite di un periodo davvero intrigante della palla a spicchi.

"Rbr, che lustro! 2018-2023: dalla C Gold all’A2", (edizioni ilPonte Rimini), sarà presentato venerdì 13 ottobre, ore 17 alla Sala degli Arazzi - Museo della Città di Rimini alla presenza dell'autore, Alberto Crescentini, e dell'assessore allo Sport del Comune di Rimini Moreno Maresi. Ingresso libero.

Nell’occasione saranno presentati anche alcuni video relativi al lustro di Rinascita Basket Rimini. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Rimini.