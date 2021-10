Basket, Virtus Basket Civitanova marche - Rivierabanca Rimini 40 a 69

Netta vittoria per RivieraBanca Basket Rimini che torna dal PalaRisorgimento con i due punti in tasca al termine di una partita già decisa dopo i primi 20' nei quali i biancorossi hanno fin da subito stretto le maglie in difesa e concesso le briciole alla Virtus Civitanova. Nel secondo tempo la partita cala d'intensità, Rimini amministra bene il vantaggio accumulato concedendo molti minuti ai giovani under.

I padroni di casa partono bene con Musci e Vallasciani (4-0 al 2'), ma Rimini controbatte subito con cinque punti filati di Masciadri a cui seguono i canestri di Rivali ed i liberi di Bedetti (6-14 al 6'). Musci prova a scuotere i suoi ma i biancorossi concedono pochissimo in difesa e a cavallo col secondo quarto allungano nuovamente con Bedetti e Masciadri (10-24 al 12'); Civitanova ricuce con Vallasciani e Felicioni dalla lunetta (17-26 al 15'), Saccaggi però ricaccia indietro gli avversari con due triple consecutive prima che anche Bedetti e Masciadri dalla lunga distanza firmino per la fuga biancorossa di fine primo tempo (20-40). Al rientro dagli spogliatoi si abbassa sensibilmente il ritmo sul parquet, i padroni di casa non trovano più la via del canestro mentre Rimini continua a spingere con un parziale di 8-0 firmato Bedetti-Arrigoni (20-48 al 26'). Civitanova prova a scuotersi con le triple di Pedicone e Felicioni, Fabiani però segna quattro punti consecutivi prima del canestro di Guerra che vale la fine del terzo quarto (28-52). L'ultimo quarto è solo accademia per Rimini che porta a casa una vittoria importante.

Virtus Civitanova-RivieraBanca Basket Rimini 40-69 (8-20, 20-40, 28-52)



CIVITANOVA: Guerra 8 (2/9, 1/2), Vallasciani 8 (2/7, 0/3), Pedicone 7 (2/7, 1/1), Musci 6 (3/8), Rosettani 6 (1/2, 1/1), Felicioni 5 (0/2, 1/2), Riccio (0/6, 0/3), Cognigni (0/4), Seri NE, Barbieri NE, Montanari NE. All. Schiavi, Cervellini, Marini.



RIMINI: Bedetti 17 (4/5, 2/4), Fabiani 14 (5/7), Masciadri 13 (2/4, 2/2), Saccaggi 6 (0/4, 2/3), Scarponi 5 (1/3, 1/4), Rivali 4 (2/3), Rinaldi 4 (2/6), Arrigoni 4 (2/4), Amati 2 (1/2, 0/2), Rossi, Carletti (0/1). All. Ferrari, Brugè, Middleton.