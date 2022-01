RivieraBanca, torna il sereno. Solo un giocatore ancora positivo al Covid

RivieraBanca Basket Rimini comunica che gli esiti dei tamponi effettuati hanno rilevato ulteriori quattro negativizzazioni all'interno del gruppo squadra, che ora dunque presenta un solo positivo.

I biancorossi, dopo le visite mediche effettuate, hanno svolto il primo allenamento di gruppo dopo tanto tempo per preparare al meglio il derby di domenica al Flaminio contro i Tigers Cesena.

Dopo aver dovuto rinviare due partite e trascorrere le festività natalizie in quarantena, per fortuna con la quasi totalità dei soggetti asintomatici grazie anche ad una vaccinazione presente in tutto il gruppo squadra, l'attività torna ad una parvenza di normalità.

Sicuramente c'è la consapevolezza che sarà necessario un tempo fisiologico per recuperare il massimo della condizione dopo un periodo di totale inattività, ma allo stesso tempo tantissima voglia di ritornare sul parquet a lavorare e di far divertire e cantare nuovamente i tifosi biancorossi a partire già dal derby di domenica.

Sarebbe bellissimo vedere, nel rispetto del 35% della capienza, il Flaminio pieno e caloroso come sempre è stato, soprattutto dopo un periodo come questo.