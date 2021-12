Covid, confermate le positività nel gruppo squadra della Rivierabanca Rimini

Riviera Banca Basket Rimini comunica che gli esiti dei primi tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri hanno confermato le 10 positività all'interno del gruppo squadra (8 componenti del roster e 2 dello staff tecnico), di conseguenza è stata ufficialmente rinviata la partita in programma giovedì 23 dicembre contro Jesi al Flaminio.

Si comunica altresì che i soggetti positivi sono prevalentemente asintomatici con, al momento, un solo caso che presenta qualche lieve sintomo.

L'attività della Prima Squadra è stata, naturalmente, sospesa ed i soggetti risultati negativi al primo tampone rapido svolgeranno nella giornata odierna un tampone molecolare.

Coloro che hanno acquistato in prevendita i biglietti per le partite contro Ancona e Jesi avranno la possibilità di utilizzare il biglietto nella data di recupero oppure chiederne il rimborso, le cui modalità verranno definite solo dopo aver comunicato la data del recupero stesso.

La Società intende rivolgere un doveroso e sentito ringraziamento a tutto il reparto di Igiene e Sanità Pubblica, ambito di Rimini AUSL della Romagna, con una menzione speciale per la Dott.ssa Michela Morri.