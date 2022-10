Derek e Jazz, attenti a quei due. Arriva il derby: "Sentiamo il calore della città, ora tocca a noi"

Avvicinamento al derby contro Unieuro Forlì sempre più carico di emozioni per RivieraBanca Basket Rimini che nella mattinata ha ufficialmente presentato le sue due stelle, gli americani Jazz Johnson e Derek Ogbeide, con una conferenza stampa presso lo sponsor Marcar di Rimini, storico concessionario Opel dal 1964, e da luglio anche Peugeot, guidato da Marco Ciavatta che ringraziamo per l'accogliente ospitalità.

L'ingresso di Marcar all'interno del mondo Rbr è un altro segnale molto importante per questa Società: infatti, il concessario riminese non solo sarà presente sulle divise ufficiali di gioco, ma è stato fondamentale nel dotare Jazz e Derek di una vettura ciascuno per i loro spostamenti nella loro nuova avventura riminese. In particolare, il #22 biancorosso è stato dotato di una Opel Grandland mentre il nostro numero #34 avrà a disposizione una Peugeot 2008.

"Quando quest'estate abbiamo vinto il campionato ho subito pensato agli americani, e di conseguenza anche al fatto che servivano due macchine. - racconta in apertura Davide Turci - Ho avuto la fortuna di conoscere Marco Ciavatta, da subito c'è stata molta empatia e grande disponibilità, trasformate poi in una preziosa collaborazione.

Ci tengo a sottolineare che abbiamo avuto la fortuna di avere a disposizione Jazz e Derek fin dall'inizio della preparazione, si sono integrati in modo fantastico col gruppo; ho sentito i miei colleghi delle altre società dove questo non succede ovunque. Per questo voglio fare i complimenti ad entrambi i nostri americani, stanno dando il 100% per ottenere grandi risultati. Sarà un campionato lungo difficile, ma sono convinto che la squadra crescerà grazie anche alla loro leadership".

"E' un grandissimo piacere ospitare Rbr qui a casa nostra - fa gli onori di casa Marco Ciavatta, titolare del concessionario -. Io seguivo il Basket Rimini da tempo senza essere un super tifoso come Davide, mi sono sempre interessato alle vicende sportive sia nei momenti belli che brutti: ho gioito tanto nello scorso giugno in occasione della promozione. Davide m'ha subito contagiato con la sua passione sfrenata, dietro la quale c'è un progetto bellissimo che coinvolge la città e la provincia; noi operiamo nella provincia di Rimini da oltre 50 anni, mi sembrava giusto dare una mano alla società ed a questi splendidi ragazzi, Jazz e Derek, che ho conosciuto in agosto dotandoli subito di una macchina".

"Stiamo per affrontare un bellissimo derby, ho sensazioni molto positive perchè insieme a noi abbiamo il nostro pubblico che sosterrà sempre i nostri ragazzi. - interviene l'assistente allenatore Larry Middleton, che ha svolto anche l'attività di traduttore per Johnson e Ogbeide - Sono sicuro che Jazz e Derek, così come tutti gli altri ragazzi, verranno apprezzati dai tifosi per l'impegno che metteranno in campo".

"Sono molto contento di questa città, tutti mi hanno accolto a braccia aperte - dice la guardia Jazz Johnson -. Questo è il mio terzo anno in Italia, il secondo in A2: ho capito quanto sono importanti i derby, la partita di domenica non sarà sentita soltanto da noi giocatori ma anche da tutta la città. Sta a noi fare tutto il possibile per vincere. Non posso davvero garantire qualcosa inerente alla pallacanestro, ma sicuramente che porterò un atteggiamento positivo e che farò del mio meglio per essere un grande leader. Voglio motivare la squadra ad essere al top delle nostre possibilità: questa è la cosa più importante".

"Come Jazz, anche io ho avuto subito sensazioni positive dalla città e dai tifosi che mi hanno dato tanto amore - così il centro Derek Ogbeide - Sento che c'è connessione tra la città e la squadra, questa penso sia una cosa bellissima. Penso di poter portare benefici ai miei compagni in termini di energia e presenza costante al centro di attacco e difesa. Voglio garantire la stabilità di Rimini in area. Nel 'summit' a fine partita contro San Severo io e Jazz abbiamo motivato la squadra, dicendo che bisogna rimanere uniti: vogliamo trasmettere questo ai nostri compagni, il fatto che dobbiamo essere forti come gruppo squadra".