Rivierabanca basket Rimini: Domenico D'Argenzio è un nuovo giocatore biancorosso

RivieraBanca Basket Rimini è lieta di comunicare ufficialmente che Domenico D'Argenzio, playmaker classe 2001 (174 cm x 65 kg) protagonista finora in questa stagione con la maglia della LUISS Roma, è un nuovo giocatore biancorosso.

Domenico ha assistito nella serata di ieri al derby vinto contro i Tigers Cesena al Carisport, dopo essere arrivato direttamente da Roma, e questa settimana diventerà a tutti gli effetti un rinforzo under per la fase finale della stagione. Nativo di Caserta, Domenico è un giocatore molto talentuoso: un buon attaccante dotato di un'interessante vena realizzativa (10.9 punti messi a segno in poco meno di 20' di utilizzo in maglia LUISS Roma), oltre che di una fortissima personalità.

"Domenico è l'ultimo acquisto di RBR, il suo tesseramento è stato completato sabato in tarda serata poco prima della deadline. - queste le parole del DS Davide Turci - L'arrivo di Domenico ci tutela ulteriormente nel ruolo del playmaker e, soprattutto, ci permette di mandare i ragazzi dell'U19 alle Finali Nazionali di Ragusa senza che la Prima Squadra perda giocatori ed intensità durante gli allenamenti. Domenico ha accettato molto volentieri di finire la stagione qui a Rimini, portando il suo contributo di entusiasmo ed energia e sapendo di mettersi a totale disposizione della squadra per contribuire a raggiungere il nostro sogno. Questo colpo porta la firma di tutta la Società che grazie al contributo di soci e sponsor è riuscita a regalarlo al Coach, alla squadra ed ai tifosi. Desidero fare un ringraziamento speciale alla Società LUISS Roma ed in particolare al Team Manager Andrea Scuderi, un tramite squisito per una trattativa molto complicata che si è conclusa in tempi record."

"E' un'emozione poter giocare per Rimini, spero di fare la differenza per questa città. - le primissime dichiarazioni di Domenico, poco prima del derby contro Cesena - Troverò due giocatori di grande esperienza nel mio ruolo come Rivali e Tassinari: dal primo potrò imparare il playmaking, mentre dal secondo mi piacerebbe aumentare il mio repertorio nell'1vs1. Il DS Turci m'ha anticipato il calore del pubblico riminese, spero che sia veramente un bell'ambiente: credo che Rimini si possa chiamare città del basket. Quando giocavo alla LUISS c'era più bisogno di fare punti, qua invece serve mettere in moto Saccaggi, Tassinari e gli altri tiratori: mi vedo più playmaker qui a Rimini, a Roma giocavo maggiormente come guardia."?