Effetto Flaminio: Record di abbonamenti per la Rivierabanca basket Rimini

La chiudiamo così. Il 54% del Flaminio si è abbonato a questa stagione di Serie A2 Old Wild West. 412 abbonamenti in più rispetto alla scorsa stagione.

“Eravamo sold out con Bologna e 3000 con Verona. Non avete mai smesso di cantare e di dare fiducia e per questo il nostro cuore batte come i vostri tamburi e le vostre mani” è il messaggio dalla società.È così oggi Rivierabanca Basket Rimini annuncia che il numero con cui si chiude la campagna abbonamenti è: 1.684. Abbiamo riscritto nuovamente la storia, anzi avete riscritto nuovamente la storia”

Spiega Simone Campanati, direttore marketing e comunicazione:

“Non mi soffermo sulla storia ma su cosa è oggi il Flaminio, un luogo quasi irreale, creato di anno in anno con il sudore e il lavoro duro, raccontando storie, rendendo felici le persone, ognuna nel proprio stile e nella propria voglia di essere protagonisti di questo spettacolo. Il merito di questo successo vorrei condividerlo con cinque “entità”:

- Le società che non hanno mai lesinato nulla, hanno puntato tanto sull' Effetto Flaminio e con loro tutti i ragazzi del gruppo squadra sempre e ripeto sempre disponibili a giocare anche con le nostre idee e a concedere il loro tempo alle nostre e vostre iniziative.

- Il Barrio che oggi è più che una curva. È un direttore d'orchestra che muove un palazzo. La meraviglia. Quando punto l'obiettivo là in mezzo io vedo solo persone felici.

- Le famiglie, che ogni domenica si riuniscono a casa nostra, come fosse la loro affidandoci i bambini e dandoci la responsabilità di farli divertire.

- Il CDA, i nostri soci e sponsor con particolare riferimento al nostro main sponsor, Rivierabanca, con cui siamo cresciuti di giorno in giorno. Sono tanti gli abbonati che lavorano all'interno delle aziende partner di RBR, questo coinvolgimento ci fa pensare che abbiamo fatto un grande lavoro verso tutti i settori coinvolti.

- Le società affiliate che hanno contribuito a promuovere il nostro messaggio, permettendo ai loro tesserati di sognare un Flaminio così quando saranno grandi, magari potendolo calcare”.

L'invasione di campo alla quarta giornata di campionato è cosa per pochi e al Flaminio succede anche questo.