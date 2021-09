Basket, il Flaminio riapre ai tifosi in occasione della partita di Supercoppa Rimini-Montegranaro

Dopo 4 mesi di assenza riapre il Flaminio. E da sabato 11 settembre riapriranno le porte del palazzetto anche ai tifosi della Rinascita. L’occasione sarà la gara da dentro o fuori valida per i quarti di finale della Supercoppa della Lega Nazionale Pallacanestro nella quale Rimini sfiderà la Sutor Basket Montegranaro.

Si potrà riempire solo il 35% della capienza massima del Flaminio e solo quella munita di Certficazione verde Covid-19 (Green Pass). La partita vedrà alzare la palla a due alle ore 19:00, le porte le apriranno alle 17:45.

Ci sono 3 modi per acquistare i ticket validi per il match: recarsi in sede al Flaminio tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, sabato compreso (senza alcun costo di prevendita), recarsi alla Tabaccheria Pruccoli di Viale Vespucci (senza alcun costo di prevendita), o prenotando il posto su Vivaticket Italia al seguente link: https://bit.ly/3h8YsSN (sarà attivo dalle 15:00 di martedì 7 settembre).

Questi i prezzi dei tagliandi:

10€ intero

6€ ridotto (dai 6 ai 13 anni)

15€ poltrone bianche

13€ poltrone bianche ridotto

Dai 0 ai 5 anni ticket gratuito.

Poi basterà andare al Flaminio muniti di green pass e autocertificazione, che si riceverà in sede, da Pruccioli o scaricandola su Vivaticket durante l'acquisto dei biglietti, oltre alla mascherina che andrà indossata per l'intera durata del match.