Gara 3 di playoff: CJ Basket Taranto-RivieraBanca Basket Rimini, prepartita con Simone Brugè e Stefano Masciadri

La Rivierabanca basket Rimini arriva a Taranto per gara 3 dei playoff con l'obiettivo di chiudere subito la contesa. Dopo il 2 a 0 maturato al termine delle prime due sfide, i biancorossi cercano il punto decisivo per chiudere la serie. Le parole di Simone Brugè e Stefano Masciadri tengono alta l'attenzione per Rimini.

Simone, quanto può incidere il lungo viaggio sulla squadra? Che ambiente troveremo a Taranto?

"Il fatto di partire il giorno prima aiuta a smaltire il viaggio, anche perchè all'arrivo siamo pronti a fare un lavoro defaticante: il viaggio è notevolmente lungo, ma non sarà un alibi e non darà fastidio. Domani ci attende una partita maschia, loro non hanno nulla da perdere: quello di Taranto è un campo difficile dove i nostri avversari giocano meglio così come tutte le squadre in casa. Noi dovremo essere concentrati e sul pezzo dall'inizio alla fine senza farci innervosire."

Stefano, il tuo rientro dall'infortunio è praticamente coinciso con l'inizio dei playoff. Come giudichi il tuo apporto sin qui nella post season?

"E' bello essere tornati quando i giochi si fanno duri: sto bene e credo si veda anche in campo. Mi sento in forma, penso che il mio supporto sia quasi fondamentale perchè in partite del genere, come abbiamo visto martedì, basta un attimo di distrazione e tutti possono rientrare. Essere sempre pronti è quello che ci viene chiesto, io lo sto facendo per portare a casa il risultato."?

Cosa servirà per portare a casa la vittoria e chiudere la serie sul 3-0?

Stefano Masciadri: "Sarà importante giocare la nostra pallacanestro, loro essendo in casa proveranno qualsiasi cosa per allungare la serie. Noi dobbiamo stare sul pezzo, non c'è nient'altro da aggiungere: entrare in campo e giocare con intensità come abbiamo fatto nelle prime due partite, cercando di chiudere la serie il prima possibile."

Simone Brugè: "Loro non hanno nulla da perdere, sarà una partita molto difficile: dovremo stare concentrati per 40-45 minuti e limare i loro punti forti grazie all'energia che abbiamo dimostrato nelle prime due partite."