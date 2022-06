La Rbr torna al Flaminio in gara 3 per il sogno promozione. Simone Brugè: "Ho la pelle d'oca, per un riminese è una cosa incredibile"

Squadra in casa

Squadra in casa Rinascita Basket Rimini

Il sogno non è mai stato cosi vicino. La Rivierabanca basket Rimini è a soli 40' minuti dalla promozione in A2. Dopo le due vittorie in casa della Liofilchem Roseto nei primi due episodi della serie, la squadra di coach ferrari ha il primo match point davanti ai propri tifosi. Simone Brugè presenta la sfida.

Simone, ci sono ancora considerazioni di campo da fare? Oppure domani sera conterà solo la straordinarietà dell'evento?

"Il tempo per stravolgere è poco, si fanno 2-3 aggiustamenti e nulla di più. La parte emotiva è importante, quella fisica ancora di più considerato che la stagione è partita il 16 agosto e adesso fa veramente caldo. Ora dobbiamo raccogliere tutto ciò che abbiamo seminato durante l'anno, questa è la parte più bella della stagione per giocatori e staff tecnico perchè il palazzetto si riempie e la posta in palio è alta. Dobbiamo giocare questa Gara 3 come se fosse una Gara 5: siamo stati molto bravi a vincere due volte a Roseto e strappare il fattore campo, però ora pensiamo solamente alla partita di domani sera."

C'è il rischio dell'appagamento? Se sì, come si combatte?

"Noi abbiamo imparato dai nostri errori: dopo la vittoria in Gara 1 contro Faenza, viste le circostanze, era normale un calo e l'abbiamo pagato, non vogliamo che succeda di nuovo una cosa di questo tipo. Abbiamo tanta fame e voglia, sappiamo che ci sarà un Flaminio stra carico quindi dobbiamo giocare una grandissima partita per i nostri tifosi."

Si preannuncia un Flaminio tutto esaurito.

"Ho la pelle d'oca, per un riminese è una cosa incredibile: io la vivo a 360 gradi perchè sono riminese e la sento tantissimo. Voglio ringraziare i tifosi perchè sono venuti in tantissimi a Roseto, non una trasferta semplice, ed erano più rumorosi del pubblico di Faenza al PalaCattani durante la semifinale; alcuni sono venuti anche a Taranto, questo fa capire l'attaccamento che c'è nei confronti della squadra."