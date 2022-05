Rivierabanca Rimini batte Taranto in gara 1. Coach Ferrari: " Sono contento, ai playoff conta solo vincere"

Buona la prima per RivieraBanca Basket Rimini che porta a casa Gara 1 dei quarti di finale playoff contro Taranto davanti al pubblico amico del PalaFlaminio. Per i ragazzi di Coach Mattia Ferrari un inizio non semplice, compensato però da un super secondo quarto (33 punti segnati) e più in generale da un'ottima prestazione in attacco. Tante note positive per i biancorossi: molto spazio lasciato ai giovani ed un po' di riposo per diversi senior, una buona notizia in vista dell'impegno ravvicinato di martedì sera quando si giocherà Gara 2.

L'avvio di partita è di marca pugliese: Taranto va ripetutamente a segno con la fisicità di Ponziani sotto le plance (7-11 al 5'), Rimini macina gioco col passare dei minuti ma le triple di Tassinari e Masciadri non sono sufficienti ad impattare gli avversari (13-15 al 6'). Gli ospiti toccano il +6 col canestro di Conte sul 13-19, ma i padroni di casa si destano definitivamente e trovano il pareggio con le bombe di Masciadri e Rivali (19-19 all'8'). In chiusura di primo quarto i biancorossi trovano anche il sorpasso col canestro di Rivali e la tripla di Scarponi (24-21). Sergio pareggia in apertura di secondo quarto da tre punti (24-24 all'11'), Rimini però ha ormai preso ritmo e firma un parziale di 7-0 con Masciadri e Mladenov (31-24 al 12'). Gli ospiti provano a rifarsi sotto con Diomede e Ponziani, ma il trio Arrigoni-Mladenov-Rinaldi risponde per il +9 (37-28 al 15'). La svolta arriva negli ultimi 5' del primo tempo: RivieraBanca spinge forte con la bomba di Rinaldi e due canestri di Tassinari (48-35 al 18'), poi la tripla di D'Argenzio e le iniziative di Scarponi e Bedetti mandano Rimini negli spogliatoi sul +16 (57-41).

Ad inizio ripresa Taranto si riavvicina con la coppia Diomede-Ponziani (57-45 al 22'), ma i padroni di casa allontanano nuovamente i pugliesi con le triple di Tassinari e Saccaggi (63-45 al 24'). I biancorossi gestiscono bene il vantaggio e rispondono ad ogni canestro avversario: Gambarota va ripetutamente a segno, ma altre due bombe di Tassinari tengono salda la leadership di Rimini (73-55 al 28'). In chiusura di terzo quarto Fabiani replica ai liberi di Ponziani (75-57).

Negli ultimi 10' RivieraBanca concede spazio ai giovani e non corre seri pericoli di rimonta: Mladenov schiaccia in contropiede incendiando il Flaminio (77-57 al 32'), mentre D'Argenzio e Scarponi siglano il +22 (82-60 al 35'). Il finale di partita diventa garbage time, con D'Argenzio e Mladenov che si mettono particolarmente in mostra. Rimini vince Gara 1 (89-73).

La dichiarazione di Coach Mattia Ferrari:

"Innanzitutto conta vincere: secondo me nei playoff la qualità del gioco o cosa succede conta fino ad un certo punto perchè siamo arrivati ad un momento della stagione in cui quello che conta è portare a casa la vittoria. Sono contento perchè sono riuscito a mettere in campo i giocatori con un minutaggio diluito e questo nel prosieguo della serie potrà essere una cosa importante perchè mano a mano che si va avanti le energie diventano sempre meno; inoltre, com'era successo nell'ultima di campionato, il fatto che tutti siano coinvolti è molto importante per lo spirito ed il feeling che dobbiamo avere con la partita. La prima cosa che ho detto alla squadra dopo aver fatto i complimenti è che non dobbiamo essere stupidi e pensare che la cosa più difficile, cioè l'ingresso nella serie, è passato: nei playoff ogni due giorni, lo dimostrano livelli più alti come Eurolega e NBA, può succedere di tutto. Ogni volta è una partita diversa, tra meno di 48 ore c'è Gara 2 e giocheremo contro una squadra ancora più pronta e motivata che guarderà i giocatori in grado di leggere le situazioni: bisogna che noi continuiamo a stare sul pezzo, essere presenti e tenere l'asticella dell'attenzione ancora più alta perchè secondo me Gara 2 diventa un discreto crocevia di questa serie. Siamo contentissimi per come siamo entrati in questa serie con l'1-0 iniziale, adesso però Gara 2 va presa con ancora più attenzione."

Gara 2 sarà una partita diversa?

"Completamente diversa, perchè le squadre iniziano a conoscersi ed in 48 ore ci sono giocatori che potranno essere recuperati dal punto di vista fisico, oppure che mentalmente sono entrati nella serie o che hanno giocato male e vorranno dare una svolta così come ci può essere un rilassamento da parte di chi ha vinto. E' un mondo diverso ogni volta soprattutto per giocatori e strutture di questo livello, abituati a giocare una volta alla settimana: l'assurdo di questo campionato è dopo la regular season ci si gioca tutto ogni due giorni. Bisognerebbe, lo dico da un po' di tempo, che ci fossero più turni infrasettimanali durante l'anno, almeno nel girone di ritorno, per abituarsi; invece dopo 30 partite ed 8 mesi si gioca ogni due giorni con il caldo ed il momento di stanca: questo porta a dei rischi altissimi. Noi siamo fortunati perchè abbiamo una squadra lunga che può permettersi di tenere in campo tanti giocatori per minuti importanti, questa cosa nella prima partita m'ha aperto delle buone soluzioni per le prossime. E' vero, però, che quando ci sarà la palla pesante ogni squadra ha 2-3 giocatori che devono essere pronti per stare in campo e giocare: nelle serie a 5 partite la differenza tra una gara e l'altra può pesare molto. Non dimentichiamoci poi i km: come noi venerdì giocheremo la partita dopo una trasferta di un giorno così è successo a Taranto che sicuramente ha avuto il giorno di riposo dopo 8-10 ore di pullman, ma incide tutto in una serie playoff. Sono convinto che martedì sera troveremo un altro tipo di squadra, con un'altra impronta ed energia: dovremo essere capaci di giocare una partita maggiormente solida ed ancora più fisica."

La dichiarazione del DS Davide Turci:

"Volevo complimentarmi con tutti i giocatori e la dirigenza del Rimini Calcio che ha vinto il campionato di serie D, un bellissimo risultato. Inoltre ci tenevo a parlare del nostro pubblico, anche oggi splendido e voglio fare un ringraziamento particolare agli amici di Fluxo. Sappiamo benissimo che i primi caldi spingono i riminesi alle abitudini del mare e dell'aperitivo, per questo abbiamo spostato l'orario della partita alle 19. Noi abbiamo bisogno del pubblico che c'era stasera, ma anche molto di più: il mio appello è a tutti i tifosi ed appassionati che ci hanno sempre seguito, adesso è il momento di riempire il Flaminio. La squadra è pronta per i playoff, il progetto è solido, sano e serio ed abbiamo bisogno di tutti i nostri tifosi: vi chiedo di unirvi a noi perchè abbiamo un sogno importante, per arrivare fino in fondo abbiamo bisogno di un grande pubblico. Stasera il colpo d'occhio era molto bello, però ci aspettiamo qualcosa di più perchè sappiamo che Rimini può dare molto di più: oggi c'erano tante concomitanze di cause tra cui la bella giornata, però non dobbiamo avere alibi. I giocatori vanno in campo perchè vogliono vincere e non hanno alibi, noi come riminesi e tifosi appassionati a questo progetto e questa squadra dobbiamo fare un passo in più ed essere presenti a partire da martedì sera alle 20.30 perchè ogni partita fa storia a sè. La squadra ha bisogno di un Flaminio pieno: il mio appello è a tutti i tifosi riminesi, vi aspetto al Flaminio martedì sera alle 20.30."

RivieraBanca Basket Rimini-CJ Basket Taranto 89-73 (parziali 24-21, 57-41, 75-57)

TABELLINO RIMINI: Tassinari 21 (3/4, 5/10), Masciadri 11 (1/3, 3/5), Scarponi 9 (3/3, 1/6), Bedetti 8 (3/4), D'Argenzio 8 (1/2, 2/3), Rivali 7 (2/4, 1/2), Mladenov 6 (3/6, 0/1), Rinaldi 5 (1/3, 1/1), Saccaggi 5 (1/1, 1/4), Fabiani 5 (2/5), Arrigoni 4 (2/5), Rossi (0/1 da tre punti). All. Ferrari, Brugè, Middleton.

TABELLINO TARANTO: Ponziani 20 (5/7, 1/1), Diomede 13 (5/7, 1/2), Conti 11 (2/8, 1/3), Gambarota 10 (2/4, 2/7), Conte 8 (4/6, 0/4), Sergio 3 (0/2, 1/4), Klanskis 3 (0/2, 1/1), Carone M. 3 (1/1 da tre), Erkmaa 2 (0/1, 0/2), Cianci. All. Olive, Carone.