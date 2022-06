Rivierabanca Rimini pronta a gara 1. Capitan Rinaldi: " E' un grande orgoglio, siamo pronti"

Parte la serie finale per la Rivierabanca basket Rimini che, per la prima volta nei playoff, avrà il fattore campo a sfavore. Si parte dal PalaMaggetti dove ad attendere Rinaldi e compagni ci sarà la Liofilchem Roseto. Simone Brugè e il capitano biancorosso hanno presentato la sfida.

Simone, come sta la squadra? Com'è andata la settimana di preparazione alla finale?

"La squadra è pronta per questa finale che aspettavamo da inizio anno: già dal 16 agosto noi avevamo l'obiettivo di arrivare a questo appuntamento. Siamo una squadra costruita in un certo modo e non ci siamo mai nascosti durante l'anno: i ragazzi sono motivati ed esperti, con la mentalità giusta. In una settimana è difficile fare molto anche perchè bisogna gestire i carichi di lavoro, dato che sia noi che Roseto siamo arrivati a Gara 4 in semifinale. Si comincia a vedere un po' di stanchezza, ma questo è normale e vale per tutti: c'è sicuramente un grandissimo entusiasmo."

Tommaso, cosa significa per te giocare questa finale da capitano della squadra della tua città?

"E' un grande orgoglio, questo è il motivo per cui sono voluto tornare a Rimini: negli ultimi due anni purtroppo sappiamo tutti quello che è successo, non abbiamo avuto la possibilità di giocarci una finale.Finalmente ci siamo arrivati, sono dieci mesi che lavoriamo per questa cosa qua: l'ultima settimana è stata impegnativa perchè tutti volevamo giocare, siamo pronti."

Simone, che serie ci attende contro una Roseto forte ed esperta?

"Si affrontano due squadre molto forti che hanno in comune un progetto fondato su radici solide nel territorio. Roseto è una squadra forte che ha cambiato veramente poco e questo è stato un vantaggio, poi ci sono i meriti perchè allenatore e staff tecnico hanno fatto un ottimo lavoro. Sappiamo il valore di Roseto perchè è arrivata prima nel nostro girone, sarà una serie difficile ma noi siamo pronti: la serie può essere lunga o corta, non lo sappiamo, ci attenderanno dalle tre alle cinque partite impegnative. La serie si disputerà in due palazzetti molto caldi e questo ci gasa tantissimo, voglio già complimentarmi coi nostri tifosi e ringraziarli per il supporto che ci daranno a Roseto in gran numero; sono sicuro che venerdì prossimo in Gara 3 il Flaminio sarà strapieno."

Tommaso, quanto sarà importante avere il pubblico riminese al seguito al PalaMaggetti?

"E' fondamentale, come abbiamo già visto in Gara 3 e Gara 4 a Faenza i nostri tifosi sono stati spettacolari. La curva ha organizzato autobus e macchinate, so che tantissimi si fermeranno qualche giorno a Roseto per seguire anche Gara 2.Noi siamo una cosa unica con il pubblico e la città di Rimini, vogliamo continuare questo viaggio insieme."