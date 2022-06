Playoff serie B. E' già tempo di gara2 per la Rbr, Rinaldi: "Dobbiamo ripetere gara 1"

E' già ora di archiviare il successo in gara 1 per la Rivierabanca basket Rimini. Il secondo capitolo della serie di finale contro Roseto è dietro l'angolo e i ragazzi di coach Ferrari vogliono provare a ripetere la grande prestazione di domenica sera. Larry Middleton ed Eugenio Rivali hanno presentato la sfida.

Larry, ieri sera abbiamo assistito ad una partita di altissimo livello che poco ha a che vedere con la serie B.

"La partita è stata molto bella e combattuta, abbiamo avuto la nostra regolarità nell'attaccare e nel difendere. Abbiamo imposto il nostro gioco, le cose sono andate bene."

Eugenio, cosa servirà domani sera per evitare una brutta Gara 2 come contro Faenza?

"Dobbiamo ripetere una partita come Gara 1: avere lo stesso approccio e cercare di mantenerlo per tutti i 40'. L'obiettivo è mantenere la stessa intensità mostrata domenica e provare, a questo punto, a vincere anche Gara 2 che per noi avrebbe un significato molto importante."

Domanda per entrambi: cosa significa giocare davanti ad una cornice di pubblico incredibile come quella di ieri sera?

Eugenio Rivali : "Mi ha ricordato i tempi in cui giocavo in A2, è stato magnifico. C'era una bellissima atmosfera sia grazie ai tifosi di Roseto, veramente tanti, sia al nostro seguito che nonostante il numero minore s'è fatto comunque sentire in maniera importante e ci è stato come sempre di grandissimo aiuto. E' chiaro che un ambiente così a livello di pubblico non centra niente con quanto si vede normalmente in serie B."

Larry Middleton : "E' stato molto bello vedere il palazzetto pieno, soprattutto in considerazione dei nostri tifosi che hanno fatto un sacrificio a venire in trasferta. Credo che un ambiente così faccia tirare fuori il meglio ai giocatori, questo è il modo migliore di giocare: con un palazzetto pieno."