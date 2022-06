Playoff serie B: La Rbr fallisce il primo match point. Roseto vince al Flaminio e riapre la serie

Non riesce lo sweep nella serie a RivieraBanca Basket Rimini che davanti ad un Flaminio mai visto, con 3.300 spettatori presenti, deve cedere il passo ad una Roseto più cinica nel finale e che dunque riapre la serie. Tra 48 ore si torna in campo sempre in casa per un altro match point, cercando nuovamente di conquistare la promozione.

Avvio shock per i padroni di casa che subiscono uno 0-8 di parziale e corrono subito al timeout (2'). Roseto tocca anche il +11 con la schiacciata di Serafini (6-17 al 6'), ma Rimini risale la china grazie ai suoi cecchini: Saccaggi e Scarponi si scatenano da tre punti e chiudono il primo quarto sul 17-17.

Grande equilibrio anche nel secondo quarto con Scarponi ed Amoroso che si sfidano dalla lunga distanza (25-27 al 15'). Nikolic e Zampogna vanno a segno per Roseto, ma Saccaggi e Masciadri rispondono da tre punti per il pareggio (34-34 al 19'). Sul finire di primo tempo è la coppia Arrigoni-Scarponi a lanciare Rimini sul +5 negli spogliatoi (39-34).

I biancorossi escono bene dall'intervallo col +10 siglato dalla bomba di Bedetti (46-36 al 23'). Gli abruzzesi ricuciono col duo Amoroso-Nikolic, ma le iniziative di Tassinari ed un'altra tripla di Masciadri lanciano Rimini (57-49 al 27'). Roseto non molla e chiude in vantaggio il terzo quarto grazie a due triple importanti di capitan Ruggiero (60-62).

RivieraBanca fatica a ritrovare feeling col canestro, ma Scarponi e capitan Rinaldi rimettono tutto in parità (66-66 al 35'). Roseto è più efficiente in attacco e costringe Ferrari al timeout col canestro di Di Emidio (68-73 al 38'). Rimini non costruisce buoni attacchi, gli ospiti capitalizzano con Pastore e Nikolic e festeggiano la vittoria in Gara 3 (70-77).

RivieraBanca Basket Rimini-Pallacanestro Roseto 70-77 (parziali 17-17, 39-34, 60-62)

TABELLINO RIMINI: Saccaggi 17 (1/1, 5/11), Scarponi 16 (2/4, 4/5), Tassinari 13 (4/4, 1/5), Arrigoni 10 (5/6, 0/2), Masciadri 6 (0/3, 2/3), Bedetti 5 (1/1, 1/3), Rinaldi 3 (1/2, 0/1), Rivali (0/2, 0/2), Fabiani, Rossi NE, Mladenov NE, D'Argenzio NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

TABELLINO ROSETO: Nikolic 22 (8/14, 0/1), Amoroso 19 (0/1, 6/11), Ruggiero 9 (3/4 da tre), Mei 7 (2/3, 1/2), Serafini 7 (2/5, 1/3), Pastore 6 (3/4, 0/2), Di Emidio 5 (2/3, 0/3), Zampogna 2 (1/1, 0/3), Mraovic NE, Bassi NE. All. Quaglia, Francani, Gullotto, Testoni.

La dichiarazione del vice allenatore Simone Brugè:

"In primis vorrei dire che sono qui al posto di Coach Mattia Ferrari perchè per fortuna è nata la sua bimba Cecilia. Voglio ringraziare tutto il pubblico presente al Flaminio: c'erano 3.300 persone, è stato un colpo d'occhio incredibile e, forse per la giovane età, un palazzetto così pieno non l'avevo mai visto. Per quanto riguarda la partita siamo partiti male, poi l'abbiamo ribaltata a cavallo tra secondo e terzo quarto, ma Roseto è stata brava a non mollare: abbiamo lasciato loro troppe palle vaganti e non abbiamo morso in difesa, affrettando qualche soluzione offensiva di troppo. Quando dall'altra parte ci sono giocatori come Amoroso, Ruggiero e la costante Nikolic poi questi errori li paghi."

Era fisiologica una sconfitta contro Roseto nella serie?

"Non giochiamo contro la squadra dell'oratorio, se Roseto è arrivata prima nel girone C un motivo c'è ed oggi l'ha dimostrato: è composta da sette senior che per la maggior parte giocano insieme da diverso tempo, giocatori esperti che hanno già fatto finali o categorie superiori. Se lasci a questo tipo di giocatori un dito loro poi si prendono tutto il braccio e si portano l'inerzia dalla loro parte; sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, non l'abbiamo affrontata come un match point e non bisogna commettere l'errore di pensare che solo perchè siamo in vantaggio non ci siano difficoltà.Dobbiamo giocare come se fossimo in Gara 5, dare il 100% per 40' ed essere cinici, cosa che stasera dopo un po' è venuta a mancare."

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 19 giugno alle ore 19.00 al PalaFlaminio per Gara 4 finale playoff contro Pallacanestro Roseto.